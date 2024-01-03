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بريطانيا تشهد أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية

1/3/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ الأطباء في مستشفيات انجلترا أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني أساسا من الضغط. وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.
ويأتي هذا التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر 3 أيام قبل عيد الميلاد. وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس: «قد يكون شهر يناير الجاري من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق». وأعلنت «الرابطة الطبية البريطانية» الإضراب بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.
وأفادت بأنه عرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3% إضافة إلى الزيادة بنسبة 8.8% التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام، لكنها رفضت العرض نظرا لأن المبلغ سيقسم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثل «خفضا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء». من جهته، قال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «نحن على استعداد لإجراء المزيد من المحادثات، لكن يجب قبل كل شيء إنهاء هذا الإضراب».

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