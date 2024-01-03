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إيران مئات القتلى والجرحى في تفجيرين إرهابيين تزامنا مع إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني

1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سقط مئات القتلى والجرحى في هجوم دام بمحافظة كرمان الإيرانية، تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.
وأعلنت السلطات في طهران أن الهجوم الإرهابي نجم عن تفجيرين متتاليين، مشيرة إلى أن التفجيرين «لم يكونا انتحاريين وإنما تما بواسطة حقيبتين بداخلهما عبوات ناسفة».
ووقع انفجاران بشكل متلاحق قرب مسجد «صاحب الزمان» في كرمان جنوبي إيران على بعد نحو 700 متر من المكان الذي دفن فيه سليماني، حيث كان يتواجد الآلاف على الطريق المؤدي إلى المقبرة إحياء للذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني بضربة أميركية في بغداد عام 2019.
ووصف نائب حاكم محافظة كرمان رحمن جلالي الانفجارين بأنهما «هجوم إرهابي».
وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين، فيما أفادت تقارير بأن معظم الإصابات وقعت بسبب الهلع الذي أصاب الأعداد الكبيرة التي كانت متواجدة في المكان.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان التي يتحدر منها سليماني، قوله إن الانفجارين «هجوم إرهابي».
كما نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن «حقيبتين تحملان متفجرات انفجرتا» على الطريق المؤدي الى مسجد صاحب الزمان حيث المقبرة.
وأضافت أن «منفذي هذا الحادث قاموا على ما يبدو بالتفجير باستخدام جهاز تحكم عن بعد».
وأظهرت اللقطات تواجد الآلاف على الطريق، قبل أن يسمع من بعيد دوي انفجار أثار هلعا بين الحاضرين الذين بدأ كثيرون منهم بالركض للابتعاد عن المكان. كما أمكن رؤية دخان يتصاعد في الخلفية، بينما عمل عناصر من قوات الأمن على فرض طوق. وأظهرت المشاهد على التلفزيون الرسمي العديد من سيارات الإسعاف والمسعفين في المكان. ونقلت وكالة «إيسنا» عن محافظ كرمان سعيد تبريزي قوله إن الانفجارين وقعا بفارق عشر دقائق فقط.
وكانت الجموع تحيي الذكرى الرابعة لمقتل سليماني بضربة جوية أميركية فجر الثالث من يناير 2020 بعيد خروجه من مطار بغداد.
وأعلنت ايران يوم حداد وطنيا على ضحايا الهجوم، بينما توعد المرشد الأعلى علي خامئني بـ «رد قاس»، وندد الرئيس ابراهيم رئيسي بالتفجيرين، معتبرا ان ما حصل عمل «جبان» و«مشين».
وقال رئيسي في بيان «لا ريب أن مرتكبي هذا العمل الجبان سيتم كشفهم قريبا وسيحاسبون على عملهم المشين من جانب قوات الأمن وقوات النظام».
هذا، وندد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بالانفجارين «الصادمين بوحشيتهما»، وقــــال في رسالة وجهها الى كل من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي إن «اغتيال أشخاص مسالمين يزورون مقبرة أمر يصدم بوحشيته»، مضيفا «ندين بحزم الإرهاب بأشكاله كلها»، وفـق مـا أورد الكرملين.

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