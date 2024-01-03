Thursday, 04 January 2024 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يستهدفون مجددا سفن الشحن

1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى الحوثيون عملية استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين أعلنت الشركة المالكة للسفينة زيادة رسوم الشحن بين آسيا وأوروبا.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي ووكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) عن عملية استهداف السفينة التي ترفع علم مالطا، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات أو أضرار.
وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة «إكس»: «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (..) عملية استهداف لسفينة «سي إم أي سي جي إم تيج» كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة».
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين باتجاه عدد من السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر لكنهما سقطا في المياه على مقربة منها «من دون أن يتسببا بأضرار».

MENAFN03012024000130011022ID1107682990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث