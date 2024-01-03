بوريل حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

بوريل حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب فرضه من الخارج
التاريخ
1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحل المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب «فرضه من الخارج» لأن «الطرفين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق».
وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ديبلوماسي في لشبونة امس «ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج».
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