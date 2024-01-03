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بوريل حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحل المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب «فرضه من الخارج» لأن «الطرفين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق».
وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ديبلوماسي في لشبونة امس «ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج».

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