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إدانة ورفض دوليين لمحاولات إسرائيل تهجير سكان غزة تصريحات وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين تحريضية

1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت عدة عواصم عالمية في مقدمتها واشنطن وباريس وبرلين بالتصريحات الاستفزازية التي أدلى بها وزيران متطرفان في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء مستوطنات في القطاع.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان إسرائيل، إلى «الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات».
بدورها، أعربت الخارجية الألمانية عن رفضها بأشد العبارات تلك التصريحات، مشددة على أنه لا يجب تهجير الفلسطينيين من غزة كما لا يجب تقليص مساحة القطاع.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد جدد الدعوة الى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي دانت صدور مثل هذه المواقف.
وكتب بن غفير عبر منصة «إكس»: «أقدر حقا الولايات المتحدة، لكن مع كل الاحترام الواجب فإن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي».
وأضاف: «الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، لكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل».
واعتبر بن غفير أن «هجرة مئات الآلاف من القطاع، ستسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان، وحماية جنود الجيش الإسرائيلي».
وأتى موقف بن غفير بعيد انتقاد وزارة الخارجية الأميركية تصريحات سابقة له ولزميله في حكومة بنيامين نتنياهو، وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تدعو إلى نقل سكان غزة الى خارج القطاع.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين»، معتبرا أنها «تحريضية وغير مسؤولة».
وأوضح أن «الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أبلغتنا مرارا بأن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية»، مؤكدا أن واشنطن تعتبر «غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية».
وكان بن غفير قال الإثنين الماضي إن «الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، معتبرا أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية.
وأتى ذلك غداة دعوة سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى القطاع بعد نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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