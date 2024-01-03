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حرب غزة مخاوف من اشتعال جبهات أخرى وإسرائيل تلوح بـ الاغتيالات

1/3/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت إسرائيل قصف غزة وأكدت استعدادها «لكل السيناريوهات» عقب اتهامها من قبل حركة حماس باغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري في ضربة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب واشتعال جبهات جديدة.
وتعهد رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع امس بأن يصل جهاز الاستخبارات إلى جميع قادة حماس.
وقال برنيع ان الموساد «ملتزم بتصفية الحسابات مع القتلة الذين وصلوا إلى غلاف غزة في السابع من أكتوبر» ومع قيادة حماس.
وأضاف «سيستغرق الأمر وقتا، تماما كما حدث بعد مذبحة ميونيخ، لكننا سنضع أيدينا عليهم أينما كانوا».
وفي السياق، كتب مراسل موقع «والا» الإسرائيلي، مير بوهبوت، على حسابه في موقع «إكس» أن العاروري هو الهدف الأول لوحدة الشاباك الخاصة التي تم إنشاؤها لاستهداف نشطاء الحركة في الخارج.
في المقابل، عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية تنديدا باغتيال العاروري.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الإضراب الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والقوى الوطنية والإسلامية، شل مناحي الحياة كافة وأغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية.
وشهدت عدة مدن في الضفة الغربية تظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل العاروري، بحسب مصادر فلسطينية.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان إلى هذا الإضراب الشامل، وحثت الدول العربية على اتخاذ «موقف حاسم وفوري»، ردا على اغتيال العاروري وقياديين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس كانا برفقته.
وأكد البيان أن «المقاومة مستمرة»، داعيا إلى «الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات».
واعتبر البيان أن استهداف العاروري على أرض وعاصمة عربية هو «عدوان على الأمة العربية والإسلامية بأكملها وليس فقط على لبنان وفلسطين، وهذا يتطلب موقفا حاسما وفوريا من الدول العربية وشعوبها الحرة ردا على هذا الإرهاب الإسرائيلي».
ولم تعلن إسرائيل رسميا وقوفها وراء اغتيال العاروري، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد مساء الثلاثاء على لسان المتحدث باسمه دانيال هاغاري، الاستعداد لـ«التعامل مع كل سيناريو».
وقال هاغاري في بيان مصور نشره المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي افيخاي ادرعي عبر موقعه على منصة (إكس) إن الجيش «يشهد مستوى جاهزية عاليا للغاية في كافة الساحات، سواء من ناحية الدفاع أو الهجوم، حيث نكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع كل سيناريو».
وأضاف هاغاري «أهم شيء ينبغي قوله هو اننا نركز ولا نزال نركز على محاربة حماس».
ميدانيا، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، امس حسب ما أعلنته وكالة «وفا».
وقالت الوكالة إن القصف الإسرائيلي تمركز وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.
الى ذلك، ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء بالقصف الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفا هذا القصف بأنه «غير مقبول».
وقال تيدروس في منشور على منصة إكس «أنا أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».
وأكد أن «عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة. النظام الصحي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح».
وأتى موقف تيدروس بعيد إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا إسرائيليا استهدف لمرتين متتاليتين مقره في خان يونس بجنوب قطاع غزة ومستشفى الأمل المجاور له والذي تديره الجمعية ويؤوي حاليا نحو 14 ألف نازح. وأسفر القصف الإسرائيلي، وفق الهلال الأحمر، عن «مقتل خمسة نازحين، من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره الأسبوع، وإصابة ثلاثة من بينهم متطوع مستجيب أول».
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن أفرادا من المنظمة وآخرين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» تفقدوا الثلاثاء موقع هذا القصف «حيث شهدوا أضرارا واسعة النطاق ونزوحا لمدنيين».
وبحسب الهلال الأحمر فإن 14 ألف نازح لجأوا إلى مقر الجمعية ومستشفى الأمل.

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