أفراح الجدعان

أفراح الجدعان
التاريخ
1/3/2024 11:34:34 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل مرضي حمدان الجدعان وسامي مرضي الجدعان وإخوانه بزفاف ابنهم علي سامي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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