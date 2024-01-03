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معرض الكتاب.. فصل ثقافي جديد

1/3/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «الثقافة.. وطن ومقاومة» - إدوارد سعيد.
مع دخول شهر نوفمبر، تنبئ الأرض بدخول فصل جديد، تزفه أسراب الغيوم البيضاء المتوشحة بالمطر، وتبدأ الكويت معه فصلا ثقافيا جديدا، حاملا معه دفئه المعرفي ليرغم ساعات الشتاء الطويلة على التقيد بحركة الأدب وملزمة مساراته أن تلتزم بمواعيد الثقافة.
حمل معرض الكويت الدولي للكتاب هذه السنة شعاره على وجهه «شغفك له كتاب» موجها به رسالته المباشرة إلى جميع اختلاف اهتمامات القراء والمثقفين، لتشجيعهم على اقتطاف حصاد هذه السنه الثقافي، احتفل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باليوبيل الذهبي لتأسيسه في معرض هذه السنة، المجلس الذي أسسته الدولة في يوليو عام 1973 وهو ما أضفى رونقا وجمالا لمعرض الكتاب في دورته السادسة والأربعين وهو عبارة عن هيئة مستقلة، تعمل على تهيئة المناخ المناسب للابداع الثقافي والفني وتنمية النشاطات الثقافية. جدير بالذكر أن نقول إن أول معرض للكتاب أقيم في الكويت عام 1975، في كلية العلوم بجامعة الكويت، اشتركت به 15 دولة فقط وبلغ عدد دور النشر المشاركة 86 دار نشر فقط والكويت هي أول دولة من دول الخليج تقيم معرض الكتاب.
احتفى معرض الكتاب هذه السنة بالشاعر فهد العسكر 1917 - 1951 ليكون شخصية المعرض الاحتفالية، لمكانته الشعرية الرائدة.
مما أسعدني تواجد بعض المؤسسات والشركات الحكومية التي عكست وجه الكويت الآخر من خلال حضورها وتواجدها القوي، أولاها جناح مجلة العربي، المجلة التي تأسست عام 1956 بأمر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، عندما تمر بجانبها تشعر بأصالة وعراقة الثقافة التي حملتها الكويت على عاتقها في بواكيرها، وتواجد الزائرين العرب والخليجيين باستمرار هو ما يؤكد ذلك، فهم يعرفون قيمة هذا الإرث الثقافي والمعرفي الذي أنتجته الكويت وصدرته إلى أنحاء المعمورة.
مررت بجناح المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وهو مركز أسسه مجلس وزراء الصحة العرب عام 1980 وموقعه الكويت، وهو المعني بدعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجالات العلوم الصحية، الجميل في هذا المركز أن منشوراته ليست موجهه للمختصين فقط بل لغيرهم، كما يعنى المركز أيضا بطباعة وتوزيع المنشورات الهادفة للأطفال والتي تزيد من وعيهم الصحي قدر الإمكان.
أيضا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم أميري عام 1976 بتوجيه من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه وهو ما يعكس رؤية القيادة في ذلك الوقت وحتى اليوم في دعم الثقافة وجعل الكويت في مصاف الدول المتحضرة علميا وثقافيا، كان لها حضورها ونشاطها الثقافي المميز والمختلف، تنوعت ما بين فعاليات للأطفال والناشئة بهدف تحفيزهم على الاقبال على الكتب وتبسيط مختلف العلوم لهم وبين توفير إصداراتهم المختلفة وهي محل ثقة القراء العرب.
ختاما يجب أن ألا ننسى دور «رواق الثقافة» و«المقهى الثقافي» اللذين تميزا بإقامة مختلف الفعاليات التي تنوعت ما بين ورش عمل وأمسيات ومحاضرات هادفة بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فشكرا لهم ولجميع الحضور الذين لهم دور مهم في البنية الثقافية للدولة ولكل المساهمين في تنظيم الجو الثقافي لهذه السنة.

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