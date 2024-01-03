ناجي الزيد في ذمة الله

(MENAFN
- Al-Anbaa) في البداية عرفت الدكتور ناجي الزيد لاعبا بارزا لكرة القدم بنادي الكويت، إلا أنه لم يستمر بسبب ظروفه الخاصة باهتماماته العلمية والدراسية الجامعية ثم نضاله لتبوؤ مركزا بارزا أيضا في العلم والتخصص الأكاديمي. لم يتوقف عند هذا الحد بأن يكون مواطنا صالحا بل إنه اتجه إلى الصحافة، حيث أصبح كاتبا بارزا بدايةً في جريدة القبس حيث كان له عمود «الله بالنور» ولاقى عموده إقبالا جماهيريا، لما تناوله الدكتور ناجي من مواضيع ذات أهمية بالقضايا الاجتماعية والسياسية، حاول من خلالها أن يناقش ما له علاقة بمشاكل الناس والمجتمع.. لم يتردد في معالجة أي قضية ذات علاقة بالشأن المحلي.. وكنت أتابع بشكل يومي ما يكتبه وكنت اتصل به من حين إلى آخر لأبلغه إعجابي بما تطرق له، وكان يتقبل النقاش بصدر رحب.
وأذكــر آخـــر مرة اتصلت به كان في غــرفة العمليات وحينها رد على اتصالي معتذرا بقوله «محسن أنا في غرفة العمليات اتصل في بعد ما أخلص..».
رحــم الـلــه الدكتور البروفيسور واللاعب اللامع ناجي سعود الزيد، وللحقيقة فإن رحيله عن دنيانا هو خسارة فادحة للصحافة والثقافة.. ونتوسل إلى المولى القدير أن يرحمه ويغفر له وأن يدخله فسيح جناته مع الصالحين والأبرار..
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
MENAFN03012024000130011022ID1107682984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.