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ناجي الزيد في ذمة الله

1/3/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في البداية عرفت الدكتور ناجي الزيد لاعبا بارزا لكرة القدم بنادي الكويت، إلا أنه لم يستمر بسبب ظروفه الخاصة باهتماماته العلمية والدراسية الجامعية ثم نضاله لتبوؤ مركزا بارزا أيضا في العلم والتخصص الأكاديمي. لم يتوقف عند هذا الحد بأن يكون مواطنا صالحا بل إنه اتجه إلى الصحافة، حيث أصبح كاتبا بارزا بدايةً في جريدة القبس حيث كان له عمود «الله بالنور» ولاقى عموده إقبالا جماهيريا، لما تناوله الدكتور ناجي من مواضيع ذات أهمية بالقضايا الاجتماعية والسياسية، حاول من خلالها أن يناقش ما له علاقة بمشاكل الناس والمجتمع.. لم يتردد في معالجة أي قضية ذات علاقة بالشأن المحلي.. وكنت أتابع بشكل يومي ما يكتبه وكنت اتصل به من حين إلى آخر لأبلغه إعجابي بما تطرق له، وكان يتقبل النقاش بصدر رحب.
وأذكــر آخـــر مرة اتصلت به كان في غــرفة العمليات وحينها رد على اتصالي معتذرا بقوله «محسن أنا في غرفة العمليات اتصل في بعد ما أخلص..».
رحــم الـلــه الدكتور البروفيسور واللاعب اللامع ناجي سعود الزيد، وللحقيقة فإن رحيله عن دنيانا هو خسارة فادحة للصحافة والثقافة.. ونتوسل إلى المولى القدير أن يرحمه ويغفر له وأن يدخله فسيح جناته مع الصالحين والأبرار..
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN03012024000130011022ID1107682984

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