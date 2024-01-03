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طموحاتي ((السياسية)) للعام الجديد

1/3/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في المشهد المتطور للسياسة العالمية، يكتسب التقاطع بين الاستراتيجيات التسويقية والسياسية مكانة بارزة. إن هذا الاندماج بين ممارسات التسويق التقليدية والسياسة له آثار كبيرة، وإذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يعزز أصوات الناس بشكل كبير. من ناحية، سيكون ممثلو الشعب أكثر انسجاما مع مطالبهم، ومن ناحية أخرى سيكون الشعب أفضل في اختيار الممثل الصحيح. لكن، من منظور التسويق التقليدي، إن الاتجاه السائد حاليا هو صياغة المنتجات السياسية دون اعتبار منهجي للتسويق السياسي، مما قد أدى إلى الانفصال بين المنتج والناس. ولسد هذه الفجوة، فإن تطوير المنتجات السياسية من الجانب التسويقي والذي يبدأ دائما بالاستماع إلى السوق المستهدف ورغباتهم وآمالهم في المستقبل ويستجيب للاحتياجات المجتمعية أمر ضروري.
تؤكد رواية «البقرة الأرجوانية» لسيث جودين على ضرورة التكيف مع التغيرات السريعة في العالم الحديث. ومع ذلك، أشار النقاد إلى التفكير الجماعي وقلة الاهتمام لدى الشباب بأمور المستقبل وأن قد ساهم التركيز على تعزيز عقلية الأتباع بدلا من تشجيع اتخاذ القرار المستقل. وأشار النقاد أيضا إلى ندرة دمج التسويق السياسي في الحملات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحول نموذجي. ومن الجدير بالذكر أن هناك فجوة تعليمية في إعداد الطلاب للاهتمام، أو حتى فهم الساحة السياسية، وهو فراغ يعيق تقدم الديموقراطية. في التسويق المعاصر، قد لا تكون العوائد ملموسة على الفور ومع ذلك، يعد القبول والتأييد وتغيير السلوك عناصر أساسية للتغيير الإيجابي الذي يعكس القيمة المتصورة للعروض وفقا لأساسيات التسويق.
وإدراكا لإمكانات التربية في غرس الوعي وتنوير الطلاب في المجالات المهملة التي تفيد المجتمع، هناك حاجة ملحة للتعامل مع السياسة باعتبارها حجر الزاوية الحيوي في الكويت الحديثة. وكثيرا ما تؤكد رؤية الكويت الجديدة على أهمية إشراك الشباب في صنع القرار والتخطيط، وهو ما ينبغي أن ينطبق أيضا على السياسة وتشجيع المشاركة فيها. في ضوء هذه التطورات، أقترح دمج مفهوم «تسويق البقرة الأرجوانية» الذي يدعو إلى دمج نظام التسويق السياسي في طرق التدريس التسويقية، لأن غرس الميل للسياسة كعرض جديد قابل للتسويق بين الشباب هو أمر محوري لإحداث ثورة في الوضع الراهن ومن ثم تلبية دعوة صاحب السمو الأمير لتجديد المشهد السياسي وإصلاح المسار. علاوة على ذلك، تهدف هذه المبادرة إلى إرساء أساس متين لعمليات الاختيار المستقبلية وكيفية اتخاذ القرارات بطريقة مستقلة، وسيعطي نقلة نوعية نحو الممارسات المستدامة في التعليم.
هذا ما أتمناه لك عزيزتي الكويت، موقفا إيجابيا ومعايير حديثة لتلبية احتياجات عالم الغد. فمن المهم تشخيص العوامل الصحيحة اللازمة للتغيير، ولكي نفتح الطريق نحو مستقبل إيجابي، يجب علينا أن نضع الأسس اليوم. إذ كيف يمكننا التحرك في اتجاه إيجابي بينما نتجاهل الحاجة إلى ترسيخ القيم والخبرات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي البسيط في قادة المستقبل؟

dr_randa_db@

MENAFN03012024000130011022ID1107682983

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