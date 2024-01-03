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وداعاً 2023.. أهلاً 2024

1/3/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل العام 2023 أستاره وانطوت أيامه بكل ما شابها من أحداث في هذا العالم، وفتح العام 2024 ستارته الجديدة، ولعلنا هنا نسرد أهم أحداث العام 2023 والتي نستهلها بحدث مهم على الصعيد الرياضي الذي يضاف للأحداث والإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية ومازالت ويتمثل في استحواذ الحدث الرياضي مع بدايات السنة على صدارة المشهد العام مع نجاح المملكة العربية السعودية في أن تصبح محط أنظار العالم عبر ليلة تاريخية، قدم فيها نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل عالمي شهده ملعب «مرسول بارك» بحضور حوالي 30 ألف مشجع في 3 يناير، ودخل رونالدو مرتديا قميص النصر التقليدي بالرقم 7 ووجه تحياته للجماهير الكبيرة التي هتفت كثيرا باسم الدون البرتغالي. حدث رياضي آخر شهده في 19 يناير مع تتويج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على منتخب عمان 3 - 2 في المباراة النهائية. ولعل أهم الأحداث الرياضية هو فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم 2034 وهو الحدث الأبرز.
وعلى صعيد الأحداث السياسية، فقد كان الحدث الأبرز هو عملية طوفان الأقصى في الأراضي المحتلة عندما كسرت حركة حماس الحصار الإسرائيلي عليها الذي امتد لأكثر من عقد ودخلت مع إسرائيل في معركة حقيقية دافعت عن نفسها وأسرت الجنود الإسرائيليين في عملية غير مسبوقة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي أو كما يحلو للبعض تسميته الصراع الإسرائيلي وحماس. والأحداث التي تلتها في رد الفعل الإسرائيلي نحو الانتقام من كل ما وجد على أرض غزة من إنسان وأي كائن أو جماد، فسوّت في معظم غزة المباني بالأرض فشردت الملايين وجعلتهم بلا مأوى بين يوم وليلة ونزح الغزاويون من الشمال للجنوب وسط عجز المجتمع الدولي لإيقاف القصف والقتل للأطفال والنساء والعجزة واستهداف المستشفيات.
وعلى الصعيد الأحداث السياسية الدولية، استمرت الحرب الروسية - الأوكرانية وتلقت في بداية العام روسيا ضربة ميدانية موجعة بعد سقوط 63 من جنودها. كما كان هناك توتر في العلاقات بين أميركا والصين بلغ ذروته عندما رصد الپنتاغون منطاد تجسس صيني، وانتهت الحادثة على خير.
أما فيما يتعلق بالكوارث العالمية فقد شكلت الزلازل التي ضربت منطقتنا العربية وتركيا صدمة كبيرة في الأوساط العربية نظرا لعدد الضحايا فيها الذي وصل لأكثر من 50000 ضحية.
وعلى الصعيد المحلي فتعتبر وفاة أمير التواضع الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، صدمة للشارع الكويتي، ودخول البلاد في حداد لمدة 40 يوما، ثم تلت ذلك المناداة بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت خلفا لأخيه، وأدائه اليمين الدستورية، ودخول الكويت مرحلة جديدة ووفق انتقال للسلطة بشكل غاية في السلاسة والبساطة الأمر الذي يؤكد متانة الوضع في الدولة على أكثر من صعيد. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يكون العام الجديد عام خير لجميع البشرية وأن تختفي الحروب والصراعات ويسود السلام جميع أركان الكرة الأرضية. والله الموفق.

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