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الأيام العصيبة

1/3/2024 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «سألت صديقا لي توالت عليه المصائب عن حاله فقال: كآبة ما بعدها كآبة، وألم يعتصر القلب وحزن دفين، فقلت: هذا من فعل الشيطان فاستعذ بالله من شره، وتوكل على الله فهو حسبك، وقل: قدّر الله وما شاء فعل، وردد (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا - الطلاق: ٢ و٣) فكأنه اقتنع بما قلت على مضض.
والحق أيها السادة أن حياة المرء مجموعة من الشهور والأيام والسنين تراوح بين الفرح والحزن والبشائر والمصائب والسعادة والأسى وبين هذا وذاك دموع وابتسامات وضحك وآهات تتلوها آهات، وهي بمجموعها ومحصلتها النهائية صبا وكهولة وشيخوخة.
وما أجمل قول النمر بن تولب العكلي:
ألا يالذا الناس لو يعلمون
للخير خير وللشر شر
فيوم علينا ويوم لنا
ويوم نساء ويوم نسر
وأبعد منه غورا ووصفا للدنيا الصلتان العبدي «قثم بن خبية» حيث يقول:
أشاب الصغير وأفنى الكبير
كر الليالي ومر العشي
إذا ليلة هرمت يومها
أتى بعد ذلك يوم فتى
نروح ونغدو لحاجاتنا
وحاجة من عاش لا تنقضي
تموت مع المرء حاجاته
وتبقى له حاجة ما بقى
إن الأيام العصيبة والليالي الكئيبة تظهر مدى قوة إيمان المرء ويقينه بقضاء الله وقدره، وتبين معدن الإنسان، وصبره وجلادته، فالمصائب لابد منها شئنا ذلك أم أبينا، ولكن فرج الله قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقد سأله: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة (صحيح الترمذي).
وفي الختام اقول:
وكل مصيبة لابد يوما
وإن عظمت تصير الى نفاد
ودمتم سالمين.

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