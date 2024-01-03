الأيام العصيبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) «سألت صديقا لي توالت عليه المصائب عن حاله فقال: كآبة ما بعدها كآبة، وألم يعتصر القلب وحزن دفين، فقلت: هذا من فعل الشيطان فاستعذ بالله من شره، وتوكل على الله فهو حسبك، وقل: قدّر الله وما شاء فعل، وردد (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا - الطلاق: ٢ و٣) فكأنه اقتنع بما قلت على مضض.
والحق أيها السادة أن حياة المرء مجموعة من الشهور والأيام والسنين تراوح بين الفرح والحزن والبشائر والمصائب والسعادة والأسى وبين هذا وذاك دموع وابتسامات وضحك وآهات تتلوها آهات، وهي بمجموعها ومحصلتها النهائية صبا وكهولة وشيخوخة.
وما أجمل قول النمر بن تولب العكلي:
ألا يالذا الناس لو يعلمون
للخير خير وللشر شر
فيوم علينا ويوم لنا
ويوم نساء ويوم نسر
وأبعد منه غورا ووصفا للدنيا الصلتان العبدي «قثم بن خبية» حيث يقول:
أشاب الصغير وأفنى الكبير
كر الليالي ومر العشي
إذا ليلة هرمت يومها
أتى بعد ذلك يوم فتى
نروح ونغدو لحاجاتنا
وحاجة من عاش لا تنقضي
تموت مع المرء حاجاته
وتبقى له حاجة ما بقى
إن الأيام العصيبة والليالي الكئيبة تظهر مدى قوة إيمان المرء ويقينه بقضاء الله وقدره، وتبين معدن الإنسان، وصبره وجلادته، فالمصائب لابد منها شئنا ذلك أم أبينا، ولكن فرج الله قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقد سأله: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة (صحيح الترمذي).
وفي الختام اقول:
وكل مصيبة لابد يوما
وإن عظمت تصير الى نفاد
ودمتم سالمين.
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