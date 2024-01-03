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فالفيردي يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر

1/3/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج إرنستو فالفيردي مدرب فريق أتليتيك بيلباو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وحقق بيلباو نتائج قوية ولافتة في شهر ديسمبر الماضي بتغلبه على رايو فايكانو بأربعة أهداف دون رد ثم على مستضيفه كايون في الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل مع مستضيفه غرناطة (1-1) ويحقق فوزاً كبيراً ولافتاً على ضيفه أتليتيكو مدريد (2-0) ثم يختتم العام الحالي بالتغلب على ضيفه لاس بالماس بهدف نظيف.

ويحتل أتليتيك بيلباو المركز الخامس على لائحة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة من 18 مباراة عقب الفوز في عشر مباريات والتعادل في 5 وخسارة ثلاث مباريات فقط.

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