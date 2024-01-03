فالفيردي يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج إرنستو فالفيردي مدرب فريق أتليتيك بيلباو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وحقق بيلباو نتائج قوية ولافتة في شهر ديسمبر الماضي بتغلبه على رايو فايكانو بأربعة أهداف دون رد ثم على مستضيفه كايون في الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل مع مستضيفه غرناطة (1-1) ويحقق فوزاً كبيراً ولافتاً على ضيفه أتليتيكو مدريد (2-0) ثم يختتم العام الحالي بالتغلب على ضيفه لاس بالماس بهدف نظيف.
ويحتل أتليتيك بيلباو المركز الخامس على لائحة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة من 18 مباراة عقب الفوز في عشر مباريات والتعادل في 5 وخسارة ثلاث مباريات فقط.
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