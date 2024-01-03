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عموتة يرمي قفاز التحدي في مواجهة الأقوياء بـكأس آسيا

1/3/2024 11:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – رمى المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم، المغربي حسين عموتة، بقفاز التحدي، عندما أعلن لحظة وصوله مطار الدوحة، أن منتخب "النشامى" قادم للمنافسة في بطولة كأس آسيا، عندما قال:"لم نأت للنزهة والسياحة، وينتظرنا عمل كبير في قطر، وأن الجميع يتطلع للظهور بالشكل المطلوب، سواء من لاعبين أو جهاز فني أو إداري".
ويأمل الشارع الرياضي الأردني، في أن يترجم عموتة أقواله إلى أفعال، وتغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب في مبارياته الماضية، ومنذ توليه قيادة المنتخب الوطنتي قبل 5 أشهر.
ويواصل المنتخب تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، تحضيرا لمواجهة نظيره المنتخب القطري يوم غد في تجربة ودية مغلقة، وبصوف متكاملة، وينتظر أن يبدأ عموتة في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه المنتخب الماليزي في أولى مباريات "النشامى" بكأس آسيا يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.
وخاض المنتخب أمس جرعتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بمشاركة اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.
وقد بدا واضحا ارتفاع الروح المعنوية عند اللاعبين، وتنفيذ الوحدات التدريبية بجدية وبحماس كبيرين، واشتمل التدريب على الجوانب الفنية والبدنية والنواحي التكتيكية، حيث يسعى اللاعبون إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز، مصالحة الجماهير، وإعادة الصورة الفنية الجيدة عن منتخب "النشامى"، وتحقيق إنجاز للكرة الأردنية يفوق ما حققه "النشامى" خلال مشاركاته الأربع الماضية.
ويجمع المتابعون، على أن الاستقرار على التشكيلة في مباراتي قطر واليابان يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين ضروري، كما أن الخروج من المواجهتين الوديتين بفوائد فنية، وتصويب الأخطاء وخصوصا الدفاعية يعد مكسبا للمنتخب قبل الدخول في غمار المشاركة، ويحتاج المنتخب أيضا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هاتين المباراتين ترفع من المعنويات وتزيد الحماس، وذلك في ظل تبريرات عموتة، أن نتائج المباريات الودية الأخيرة كانت لها أسبابها، ومنها عدم جاهزية بعض اللاعبين بالشكل المطلوب.
وأضاف: "لقد حرصنا على تجربة جميع اللاعبين وتوزيع دقائق المباريات الودية عليهم بالشكل المناسب، حتى نرفع جاهزيتهم، ونجعل اللاعبين كافة، في أتم استعداد قبل انطلاق البطولة، وأن المباريات الرسمية ستشهد الاعتماد على التشكيل الأساسي، ما سيجعل الصورة مختلفة مقارنة بالمباريات الودية".
وحرصت الجماهير وأبناء الجالية الأردنية في قطر على التواجد بقرب "النشامى"، لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وحثهم على تقديم أفضل المستويات خلال البطولة التي تحظى بمشاركة أفضل منتخبات القارة الآسيوية.
وبدأت الجماهير تحضيراتها لتشجيع المنتخب في أرض الملعب من خلال ترتيبات أنيقة، حيث ينتظر أن يصل إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة عدد من مشجعي المنتخب، في الوقت الذي أعدت فيه شركات السياحة برامج متكاملة للراغبين بالذهاب إلى قطر وتشجيع منتخب "النشامى" خلال مبارياته.
ويلعب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، حيث يستهل مشواره بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، ثم مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.

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