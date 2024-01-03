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هتاف كوبي يضع جيفرسون تاسعا ضمن أبرز اللحظات في مونديال السلة

1/3/2024 11:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – استعرض الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أبرز اللحظات التي شهدتها النسخة الماضية من بطولة كأس العالم 2023، والتي أقيمت في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، وشهدت تواجد الأميركي رونديه جيفرسون مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة.
وجاء جيفرسون في المرتبة التاسعة ضمن اللحظات الأكثر إثارة في بطولة كأس العالم لكرة السلة - بعدما ساهم حضوره مع "صقور الأردن" خلال المباراة التي خسرها أمام نيوزيلندا (87-95)، بقيام نحو 7 آلاف مشجع تواجدوا في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في الهتاف باسم "كوبي".
وينظر المشجعون إلى جيفرسون على أنه نسخة حقيقية عن أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، نظرا إلى الشبه الكبير بينهما في الشكل وأسلوب لعب أفعى "بلاك مامبا"، كما أن هوس الجماهير بالمجنس جيفرسون (28 عاما)، لم ينحصر على وجهي الشبه في الشكل وأسلوب اللعب وحسب، بل إن الجماهير باتت تنظر إلى اللاعب صاحب القميص رقم 24، على أنه الوريث الشرعي للأسطورة الراحل كوبي براينت، الذي لقي وابنته جيانا مصرعهما في كانون الثاني (يناير) من العام 2020، في حادث تحطم مروحية.
وقال "الفيبا": "إن جيفرسون اختار اللعب لفريق نادي تروبانج جيجا الفلبيني بعد انقضاء كأس العالم، للاستمتاع بحب الجماهير الفلبينية، حيث بلغ متوسط تسجيله في 7 مباريات خاضها مع تروبانج في الموسم الجديد 33.4 نقطة في المباراة الواحدة، وبمتوسط 12 متابعة ناجحة و5.7 تمريرة حاسمة و2 ستيل و1.3 بلوك شوت، قبل أن يتم استبادله مؤخرا بشقيقه راهلير، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال انتصار فريقه أمام نادي تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.
وتصدر تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، أبرز اللحظات في تقرير "الفيبا"، بعد الفوز على صربيا في النهائي (83-77)، وسبقها بتحقيق مفاجأة مدوية، بتغلبه (113-111) على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي.
واستعرض "الفيبا" الرقم القياسي الذي شهدته مباراة الفلبين وجمهورية الدومينيكان في افتتاح كأس العالم بحضور 38 ألفا و115 مشجعا، في رقم قياسي جديد، يكسر معه الرقم السابق المسجل في مباراة أميركا وروسيا بمونديال كندا 1994، والذي بلغ 32 ألفا و616 مشجعا.
وجاءت مباراة الولايات المتحدة التي خسرتها أمام كندا (118-127) في دور تحديد المركز الثالث، بالمرتبة الثالثة أثمن اللحظات المميزة، بعدما كان الفريقان مرشحان للعب على "الميدالية الذهبية"، يليه اللاتيفي أرتورس زاغارس، الذي حقق رقما قياسيا في مواجهة ليتوانيا، بعد قيامه بـ17 تمريرة حاسمة ساهمت بفوز فريقه (98-63) في دور تحديد المركزين الخامس والسادس.
وبعيدا عن اعتبارات توزيع الجوائز الفردية لأفضل اللاعبين والمدربين، كان تأهل جنوب السودان إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في تاريخه، الحدث الأبرز على صعيد منتخبات القارة السمراء بعد منافسة خماسية، فضلا عن التألق اللافت للسلوفيني لوكا دونتشيتش ومجنس الفلبين جوردان كلاركسون، الذي أصبح جزءا من الحياة العامة في "مانيلا".

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