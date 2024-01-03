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الأولمبي يختبر قدراته أمام الفيصلي قبل المغادرة للعراق

1/3/2024 11:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يطمئن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبد الله أبو زمع، على جاهزية لاعبيه للمعسكر التدريبي الذي يبدأ يوم غد في العراق، ويستمر لغاية يوم العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، بمواجهة ودية قوية تجمعه مع فريق الفيصلي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.
وتعد المرحلة الإعدادية الحالية للمنتخب الأولمبي، ضمن الخطة التي وضعها اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهاز الفني، في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويسعى اتحاد الكرة إلى تأمين مباريات ودية قوية مع منتخبات آسيوية خلال الفترة المقبلة، بحثا عن الوصول لأفضل مراحل الإعداد للمنتخب قبل المشاركة الآسيوية المقبلة.
ويغادر المنتخب بعد المباراة الى مدينة البصرة العراقية لإقامه المعسكر التدريبي، الذي يتخلله مواجهة نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يملك أبو زمع العديد من الأوراق الفنية المميزة، والتي أثبتت حضورها في منافسات الموسم الحالي، وتضم القائمة التي أعلنها أبو زمع 26 لاعبا هم: "مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة".
وتعتبر مباراة اليوم تجربة مفيدة وقوية للمنتخب، خصوصا وأن فريق الفيصلي الذي يواصل تحضيراته بقيادة المدير الفني أحمد هايل، يضم مجموعة متناسقة من اللاعبين على الرغم من غياب سداسي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي (رزق بني هاني وعارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل).
من جانبه، كثف المنتخب العراقي تدريباته استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني، من خلال معسكره المغلق في مدينة البصرة، وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء الثلاثي المحترف للمشاركة في المعسكر البصرة التحضيري، والمحترفون هم: يوسف الإمام، آدم رشيد، منتظر محمد كنوش، الذين ينشطون في دوريات السويد والدنمارك وإيران، بينما قائمة اللاعبين المحليين كل من: حسن عباس، محمد حسن، جعفر شنيشل، حسين حسن، كرار سعد، مجتبي صالح، هلو فائق، حسن خالد، زيد تحسين، حسين عامر، أحمد مكنزي، عبد الرحمن زيد، كرار محمد، باقر عطوان، أكو حزير، أمير حسن، محمد هيثم، نهاد محمد، سيابند عكيد، منتظر عبد الأمير، زيدان عبد الجبار، نور المصطفى، سجاد علاء، حسين عبدالله لاوندي، رضا فاضل، كرار علاء عبد الحسين، عمر عبد مجباس.

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