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حجازي وملحس وكيالي يتقدمون مؤقتة السلة الجديدة برئاسة عليان

1/3/2024 11:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - علمت "الغد"، أن اللجنة الأولمبية الأردنية، كلفت رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، بإعادة تشكيل اللجنة، تمهيدا لمواصلة أعمالها بإدارة شؤون اللعبة المحلية، الأكثر إنجازا على صعيد الألعاب الجماعية، وتحضيرا لعقد الانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.
ووفقا لمصادر موثوقة، فإن عليان سلم اللجنة الأولمبية الأسماء المختارة للتواجد في اللجنة المؤقتة الجديدة لاتحاد كرة السلة، والتي تضم تسعة أشخاص مع الرئيس، وهم: الرئيس السابق لنادي الحسين إربد فارس حجازي والرئيس الحالي لنادي اتحاد عمان ناديم كيالي والمحامي إياد الزوايدة من اللجنة القانونية وبديع يعيش والرئيس التنفيذي لبلينك زين ملحس، مع استمرار أمين السر العام م.نبيل أبو العطا وأمين الصندوق أحمد تيجاني ورئيسة اللجنة النسوية دينا هلسه في مناصبهم، فيما غادر مروان معتوق اللجنة المؤقتة الجديدة، لشغله منصب المدير الفني لتطوير المنتخبات الوطنية كافة.
وكانت اللجنة المؤقتة قد نجحت في إحياء كرة السلة الأردنية من خلال اعادة تشكيل المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة وللجنسين، كما نجح منتخب الرجال في التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين العامين 2019 و2023، وهي المرة الثالثة التي يتأهل بها "صقور الأردن" إلى مونديال السلة بعد مشاركته الأولى في نسخة تركيا العام 2010.
وعزل المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية، مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق في تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2017، وذلك بعد فقدان نصابه القانوني باستقالة أكثر من نصف عدد أعضائه، بناء على نص المادة رقم (24) الفقرة (ب)، ليتقرر تشكيل لجنة مؤقتة استنادا لنص المادة (26) من النظام الاساسي لاتحاد كرة السلة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، وضمت محمد عليان رئيساً إلى جانب عضوية كل من أحمد تيجاني ونبيل أبو العطا ودينا هلسه ومروان معتوق وصليبا عميش ومعتصم سلامة وعمر شقم ونور كيال، وهي اللجنة التي ما تزال مستمرة بإدارة شؤون اللعبة حتى يومنا الحالي، رغم استقالة كيال وسلامة وصليبا وشقم من عضوية اللجنة.

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