5 أطعمة اقتصادية تدفئ جسمك في فصل الشتاء



كما ينصح الخبراء بعدم الاقتصار على نوع واحد من الأطعمة في فصل الشتاء، والتنويع بين أكبر عدد ممكن من الأطباق؛ حتى نحصل على نظام غذائي متنوع ومتوازن..



وبشكل عام تحتاج أجسامنا لتناول الوجبات التي تستغرق وقتاً أطول في الهضم، حيث إن درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء عملية التمثيل الغذائي.



في هذه المقالة تعرض لكم (عربي بوست) بعض الوصفات الشتوية الاقتصادية المتنوعة والمتوازنة من مطبخ الجدّات:



شوربة العدس الاقتصادية لفصل الشتاء









يحقق لنا طبق الشوربة مع بعض المكونات الصحية الأخرى قيمة غذائية عالية من الألياف التي تؤخر الشعور بالجوع وتعزز الشبع، كما يحتوي العدس على الكالسيوم والبروتين والفوسفور التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والبكتيريا، وتضفي البطاطا الحلوة التي تضاف للشوربة مذاقاً حلواً لا يقاوم.



الكشك الصعيدي









هو من أشهر أكلات صعيد مصر، يحتوي على مكونات غذائية عديدة تفيد الجسم وتزوده بالطاقة، ويتكون الكشك بالأساس من القمح؛ حيث يساعدك في بناء الجسم ويمنحك بلا شك الشعور بالدفء في فصل الشتاء.. إليك طريقة إعداده:



المجدرة







تعدّ المجدرة من أشهر الأكلات الشعبية في بلاد الشام، وهي من أكثر الأطباق ثراءً بالقيمة الغذائية والمكونات المفيدة، على غرار الكربوهيدرات التي تمنح الطاقة وهي طبق شتوي متميز.. وتتكون المجدرة من العدس والأرز والبصل.



المسقعة











تتكون المسقعة وهي أكلة مصرية تقليدية من مطبخ الجدات أيضاً، من الباذنجان الذي يرتبط تناوله بانخفاض ضغط الدم، وبالتالي يساعدنا على الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية وفشل القلب والخرف.





الحريرة المغربية









بحسب موقع FEED ME PHOEBE فإنّ حساء الحريرة المغربي هو الوصفة المثالية للتخلص من السموم.



طبق الحريرة التقليدي من وصفات الجدات المغربيات، نباتي بالكامل ولكنه مشبع بفضل العدس الأحمر والحمص وكميات من الخضار مثل البروكلي والجزر، وهو طبق مليء بالمكونات الصحية القوية ويمكن تناوله كحساء مضاد للالتهابات في الطقس البارد.

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