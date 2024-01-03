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كايروكي تحاكي ألم وصمود الغزيين بكلمات وألحان تلك قضية

1/3/2024 11:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- في تركيبة موسيقية فريدة من نوعها، عبرت فرقة "كايروكي" المصرية عن تضامنها مع الأهل في غزة، لتنقل كلمات وألحان أغنيتها "تلك قضية" حقيقة مؤلمة وجرحا عميقا أصاب الوطن العربي وشعوب العالم أجمع تجاه الحرب الوحشية على الغزيين.
وعلى أنغام موسيقا الروك، وبلحن الحزن والصمود بالوقت ذاته، أطلقت فرقة "كايوركي" أغنية "تلك قضية" مؤخرا، والتي تحدثت في كلماتها عما يجول في العقول من تساؤلات وتناقضات عن هذا العالم المثالي الذي ظهر زيفه مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 88 يوما دون أن يحرك ساكنا.
بدأت الأغنية بتساؤلات: "كيف تكون ملاكا أبيض؟.. يبقى ضميرك نص ضمير.. تنصف حركات الحرية.. وتنسف حركات التحرير.. وتوزع عطفك وحنانك..ع المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية وتلك قضية"، بهذه الكلمات أكدت "كايوركي" ازدواجية المعايير التي يعيشها العالم بين ما كان يتغنى به من حقوق للإنسان والحقيقة التي تظهر عكس ذلك، لتكون بذلك مجرد أسطر رنانة تقال في خطابات مزيفة، والواقع أنها قسمت الشعوب الى فئات.
وبصوت يخاطب العقل والوجدان، تسأل "كيف أصدق هذا العالم.. لما بيحكي عن الإنسان؟.. شايف أم بتبكي ضناها.. علشان مات في الغارة جعان.. ويساوي المقتول بالقاتل.. بشرف ونزاهة وحيادية.. وتلك قضية وتلك قضية" ليظهر به ان العالم انكشف على حقيقته البشعة وأننا فقدنا ثقتنا بما كنا نظنها حقوق عالمية.
سؤال يتبع الاخر يظهر أن الغشاء قد ازيل عن أعيننا وباتت الحقائق ظاهرة أمامنا كعين الشمس؛ ليتبعها بمقطع "كيف تكون إنساناً راقي؟.. ومطابق للاشتراطات.. كل كلامك لابس واقي.. وبتحضن كل الشجرات.. بتقول ع البواب الحارس.. وجنبك جيش بيهد مدارس.. واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية.. وتلك قضية وتلك قضية"، ليوصف به تبديل الأوجه الذي يمارسه العدو الصهيوني، وهذا الذي أظهرته الصورة الترويجية للأغنية التي أظهرت وجه تمثال الحرية بوجة ظاهر متسامح ويعاكسه وجه شرير حاقد.
وببحة صوت حزين، حاكت "كايوركي" ألم الشعوب: "كيف أنامَ قريرَ العينِ؟.. وأضع سدادة أذنين.. والعيلة المدفونة ف بيتها.. ممنوع حد يخش يغيتها.. وكأن الأرض اللي فوقيهم.. مش تبع الكورة الأرضية.. وتلك قضية وتلك قضية" ليتقابل الحزن والخذلان مع الصمود والقوة في طيات ألحانها".
وفي سؤال تعجبي خاطبت "كايوركي" الغزي متغنية بشجاعته وصموده: "كيف تعيش في سجنٍ واسع؟.. زنازينه من نار ورماد.. وتقوم من تحت الأنقاض.. تتشعلق ف رقاب القاتل.. تجمع اشلائك وتقاتل.. وتوري الدنيا الكدابة.. كيف يسير قانون الغابة.. من اين طريق الحرية.. ومن أين تؤتى الدبابة".
وفي مقطع آخر، غنت "كايروكي": "مش فارقة العالم يتكلم.. موت حر وما تعيش مسلّم.. تلهم جيل ورا جيل يتعلم.. كيف يعيش ويموت لقضية"، مؤكدة أن صوت القضية الفلسطينية يصدح في العالم بقوة وأننا كسبنا الأجيال المقبلة في هذه المعركة.
وفي كلماتها الأخيرة، خاطبتنا كلنا بهذه الكلمات ليخفف عنا ويدب القوة فينا ويجيب العالم أجمع أن القضية الفلسطينية قضية كفاح "بننادي على عالم مين.. علشان يستنكر ويدين.. دن كما شئت فأي إدانة.. لما يجري جوا السلخانة.. مش هتخف بارود الدانة.. ولا قادرة ترجع له صباح.. تلك قضية.. تلك قضية.. وهذا كفاح".
هذا وقد تصدرت أغنية "تلك قضية" الترند العربي بأكثر من مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، فقد لامست قلوب العديد بكلمات الشاعر مصطفى إبراهيم التي تقول ما يجول في فكر الكثيرين منا وبصوت الفنان "أمير عيد" وشغفه الكبير والألم الذي لمسناه في غنائه أوجدت هذه الديناميكية الرائعة التي حاكت واقع الحال.
كما قام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتركيب الأغنية على مقاطع لما يحدث في قطاع غزة من تدمير وتخريب وشجاعة وصمود للشعب الغزي، ما أعطى للأغنية طابع الواقعية التي تزامنت بها الكلمات مع الصورة بصوت عذب ينقل الألم والأمل.
ويذكر أن "كايروكي" فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، وبدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وهي مؤلفة من خمسة أفراد هم: أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).
هذا وقد حققت الفرقة نجاح كبير منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدا بعد أغنية "صوت الحرية" التي يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية"، وتتميز أغانيهم بالكلمات التي تعبر عن واقع شباب مصر وتدعوه للتفكير والتغيير.
هذا وقد أطلقت أكثر من أغنية نصرة لأهلنا في غزة منذ بداية الحرب، وتنوعت في الأسلوب والتقنيات الفنية لتخاطب العالم أجمع وتلامس قلوبهم ولتصل صداها للعالمية، ليكون للفن صوت لنصرة قضية فلسطين، وتؤكد بذلك أن فلسطين هي قضية قومية وقضية العالم العربي أجمع.

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