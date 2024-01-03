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احتقان الأنف وعلاجه بالأعشاب الطبية

1/3/2024 11:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- احتقان الأنف أو انسداده والذي يمتاز بتراكم المخاط، وألم الجيوب وتورم الأنسجة الأنفية، غالبًا ما يكون عرض لمشكلة صحية أخرى، مثل عدوى الجيوب أو نزلات البرد (Common cold).
ويمكن اتباع طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف وانسداده، وهي:
1. خل التفاح (Apple vinegar)
يعد خل التفاح أحد أفضل العلاجات السريعة للتخلص من انسداد الأنف، فهو يعمل على تفتيت المخاط المتراكم، كما يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تساعد بدورها في علاج سيلان الأنف.
ويحضر من خلال؛ مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب من الماء الدافئ، واشربه لبضعة أيام بمعدل (3-2) مرات يوميًا.
بإمكانك أيضًا وضع كمية متساوية من الماء وخل التفاح الخام في وعاء على النار حتى يغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناتج من الخليط، تأكد من إغلاق عينيك جرب هذا بمعدل (2 - 3) مرات يوميًا.
2. الثوم (Garlic)
الثوم هو أحد أفضل طرق العلاج المنزلي للحد من احتقان الأنف، فخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تساعد على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي التي تسبب الانسداد.
ما عليك سوى تناول الثوم الطازج، أو القيام بغلي (2-3) حبات من الثوم في وعاء يحوي كوبا واحدا من الماء ويفضل إضافة 1⁄2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لزيادة فعالية المزيج، ثم تناوله مرتين يوميًا.
لتحضيره، قم بغلي المكونات الآتية؛ بعد مزجها في وعاء: (كوب من عصير الطماطم، وحبتان من الثوم المقطع، و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الحار، ورشة من الملح).
تناول هذا المشروب الساخن مرتين يوميًا.
3. استنشاق البخار
استنشاق البخار هو علاج آخر شائع للتخفيف الفوري من احتقان الأنف، وطارد طبيعي للمخاط ومعيقات الجهاز التنفسي.
يمكنك استخدام أي من هذه العلاجات من (2-4) مرات يوميًا: وهي كالآتي:
ضع منشفة فوق رأسك لتساعدك على احتجاز البخار ورأسك بعيدًا عن الماء بمسافة ذراع واحدة، ضف بضع من أوراق النعناع أو شجر الكين إلى الماء المغلي، ثم استنشق البخار لمدة 10 دقائق.
كما أنه لا ينصح عمومًا باستنشاق البخار للنساء الحوامل، ومن يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرضى القلب، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بسبب مخاطر السماط.
4. غسل الأنف بالمحلول الملحي (Salt saline)
يمكن أن تستخدم محلولا ملحيا لعلاج احتقان الأنف، فهو يساعد في إخراج المخاط والمهيجات من الممرات الأنفية ويعطيك نتائج ممتازة.
لتحضير المحلول الملحي: قم بمزج ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود، الملح المعالج باليود يمكن أن يسبب تهيج في الممرات الأنفية، في كوبين من الماء المقطر الدافئ.
ضع محلول الملح في راحة يدك بعد غسلها جيدًا واستنشاقه بواسطة إحدى فتحات الأنف، كرر أي من هذه الطرق مرة أو مرتين يوميًا لبضعة أيام.
5. الفلفل الحار
يعد الفلفل الحار فعالًا للغاية في تخفيف احتقان الأنف والتهاب الجيوب، فمادة الكابسيسين (Capsaicin) المستخلصة من الفلفل الحار تعمل على تحفيز سيلان الأنف للتخلص من المخاط المتراكم والمواد المسببة للحساسية في الجيوب الأنفية.
قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار إلى ملعقة كبيرة من العسل ثم تناوله مرات عدة يوميًا، هناك خيار آخر هو الاستعانة بقطنة تنظيف الأذن بعد إضافة القليل من مسحوق الفلفل إليها، ثم إدخالها بعناية إلى الأنف للحث على العطس ومسح الجيوب الأنفية، وقد تشعر في البداية بالحرق، لكنه يمرر بسرعة كرر ذلك (2-3) مرات يوميًا.
6. استخدام بعض المضادات الحيوية
وهو مضاد للاحتقان شائع الاستخدام دون وصفة طبية، يتكون من زيت الكافور والمنثول الذي يساعد على إزالة الانسداد وجعل التنفس سهلًا ومريحًا.
قم بدهن المرهم بلطف في منطقة الحلق والصدر والظهرر قبل النوم، أو ضع كمية قليلة من المرهم في ماء مغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناجم لبضعة دقائق، كرر العملية حسب الحاجة.
7. الزنجبيل (Ginger)
هو علاج آخر فعال وسهل لاحتقان الأنف، لامتلاكه مضادات الأكسدة العالية التي تساعد على تثبيط إفراز المخاط والحفاظ على الحركة الهدبية الأنفية.
8. الكركم (Turmeric)
الكركم يعمل كمضاد للجراثيم والالتهابات ويساعد على تقليل تورم والتهاب الممرات الأنفية، مما يجعله علاجا منزليًا آخر فعالا لاحتقان الأنف، يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الكركم أثناء قيامك بغلي كوب من الحليب لمدة 5 دقائق ثم تناوله يوميًا مع القليل من العسل.
تستطيع مزج ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل ورشة من الفلفل الحار وتناوله مرة أو مرتين يوميًا.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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