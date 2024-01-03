الحرب على غزة تحفز روح البحث عن التاريخ الفلسطيني والمقاومة وشخصياتها

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

عمان- يجلس إبراهيم جمال أمام شاشة الكمبيوتر، يفتح الإنترنت، يدخل إلى "يوتيوب"، يبدأ البحث، يكتب "تاريخ فلسطين"، ويضغط زر البحث، فتظهر قائمة بعدد كبير من الفيديوهات أمامه.

يسير يوسف حسين، في وسط البلد مع زوجته، يشاهدان "كشك كتب"، يقطعان الشارع باتجاهه، يستطلعان بعيونهما عناوين الكتب، ولا يجدان ما يلفت الانتباه، يسألان الشاب داخل الكشك عن كتب تحكي عن تاريخ فلسطين والصراع فيها، يبدأ بالترشيحات، يستقران على ستة كتب، ثلاثة لكل منهما، حتى يقرآ عن القضية ويتعمقا فيها أكثر.

تقول هبة أسامة، التي تحمل بيدها كتابا يحكي عن فلسطين، وتستمع إلى بودكاست، عن تاريخ القضية والصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إنها عادت إلى القراءة عن القضية بعد عملية طوفان الأقصى، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشير أسامة، إلى أن "طوفان الأقصى" أعاد التذكير بالقضية الفلسطينية وأهميتها، وضرورة قراءة التاريخ بتمعن، إذ إنها تحاول التعمق في قراءة تاريخ القضية وفلسطين إجمالا، حتى تتمكن من شرح ذلك لأطفالها، وتشكيل الوعي لديهم، حتى تبقى القضية حية للأجيال المقبلة.

هذه النماذج جزء من نسيج المجتمع الذي أعادت إليه عملية طوفان الأقصى ارتباطه بالتاريخ، وفلسطين وقضيتها كقضية مركزية، تشكل جوهر الصراع القائم في المنطقة، إذ لم تتوقف حرب غزة بعد، ومنذ انطلاقة معركة طوفان الأقصى التي أوضحت للعالم انهزامية العدو المحتل الصهيوني في السابع من تشرين الأول، وعلى الرغم من حجم الخسائر وفقدان الأرواح الطاهرة في قطاع غزة، إلا أن حجم الانتصارات في قتل جيش العدو أمر لم تشهده فلسطين منذ 75 عاما.

اختصاصي علم الاجتماع د.محمد جريبيع، يقول إن معركة طوفان الأقصى لها ارتدادات إيجابية على شعوب العالم وعلى الإنسان العربي على وجه الخصوص، مؤكدا أن ما يقال اليوم من إنجازات وارتدادات إيجابية لا يعني أن الوجع من فقد الأحبة وقتل الأبرياء بدم بارد هو أمر هين.

ويشير إلى أن معركة طوفان الأقصى لم تسطر تاريخا جديدا للعالم العربي وللمقاومة في فلسطين وحسب، بل لها ارتداد على الفئات العمرية كافة اليوم في العالم العربي ومن يعيش في دول العالم.

ويؤكد أن أهم الارتدادات لعدوان الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، أعاد صحوة الوعي ونفض الغبار عن المسلمات التي سيطرت على الشعوب في قرارة ذاتها، إذ أعاد للكثيرين حب البحث وقراءة التاريخ من جديد، وخصوصا التاريخ المتعلق بقضية فلسطين لعصور عدة، قبل وجود هذا الكيان وكيفية دخوله أرضها وسيطرته عليها حتى قبل النكبة في العام 1948.

ويبين جريبيع أن العدو الإسرائيلي اتخذ أساليب لم تستخدم في حروب العالم كافة من إبادة جماعية بلا حسيب ولا رقيب، بل على العكس بموافقة عدد من دول العالم، وهذه الحرب غيرت مسلمات الشعوب والبحث عن القضية الفلسطينية وحركات المقاومة على مر العصور وقادتها والتغني بهم بشتى السبل، وحجم التضحيات التي بدأت من الحجارة والوصول لأسلحة احترافية صنعت في قطاع محاصر منذ أعوام عديدة.

ويضيف أنه يوجد تحركات فردية كبيرة لقراءة التاريخ وحركات المقاومة العالمية في عدد من المعارك والدول التي حاربت محتلها والقوى الظالمة، وما قدمته هذه الشعوب من تضحيات لتحرير الأرض أو انتهاء العبودية، إذ جميعها قدمت الدماء العزيزة لبناء شعبها وللإنسانية جمعاء للحصول على الحرية والتمتع بالحقوق، مرددين "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

ويقول جريبيع "العودة إلى التاريخ ما هي إلا بحث عن نصر الحاضر وأمان المستقبل، من خلال تصبير القلوب الجريحة أن ما يحدث اليوم من انتهاك لكافة حقوق الإنسان المطالب بحقه وأرضه دفاعا عن شرف أمة عربية، ما هو إلا أمر محتوم ولا يحتاج إلا للعزم والقوة والصبر ثمنا للحرية".

ومن جهة نظر مشابهة، أن ما حدث في معركة الطوفان أعاد الشباب والكثير من شعوب العالم إلى التاريخ وقراءته بشكل مختلف، وأنها حق وليس رفاهية أو مادة تاريخ تدرس بحثا عن علامة بنهاية الفصل، بحسب اختصاصي الإعلام د.تيسير أبو عرجة.

ويتدرج أبو عرجة بهذه القضية وهذه الظاهرة، بأن طبيعة هذا العدوان الغاشم أفرزت حقائق كثيرة وزرعت القدرة الإيجابية على الصبر والتحمل، مؤكدا أن أكثر من مليوني إنسان، على الرغم من تهدم منازلهم واستشهاد أحبائهم، كانوا عند خروجهم من تحت الركام يقولون "الحمد لله وكله فداء لفلسطين". ويضيف أن هذه صورة إيمانية ثورية توقفت عندها شعوب العالم ككل، فالجميع اليوم يبحث عن التكوين الإنساني والفكري والاجتماعي والديني لحملة هذه الصورة.

جريبيع يعود ليؤكد أن استمرار الحرب، وتضحيات الشعب، تثير في الناس غريزة البحث عن هذه العظمة، وكيف استطاع هذا الشعب المجبول على حب الوطن والحرية أن يغير من فكر العالم بأسره بقياداته الثورية وتحقيق الكثير من الهزائم بجيش ادعى العالم القوي أنه جيش لا يقهر.

ويرى أن التطور التكنولوجي اليوم جعل الناس يبحثون عن الحقيقة واستشراق المستقبل، من خلال طرق كثيرة تذكرهم بالماضي، والبحث عن قصص ثورية من خلال الكتب ومشاهدة التقارير والأفلام وسماع البودكاست وغيره.

من ناحيته، يرى أبو عرجة أن ما حدث في غزة من ازدواجية معايير العالم وتشكيك برواية العدوان الصهيوني وكشف أكاذيبهم المستمرة، جعل الكثيرين يبحثون عن التاريخ الحقيقي لكافة الروايات الثورية التي تحدث عنها العالم، ليكتشف الإنسان العربي أنه تعرض إلى سنوات عديدة من التسطيح الفكري والإعلامي والخداع بأن هناك جيشا لا يقهر، واليوم يتعرض لخسائر كبرى رغم أن الإمكانيات لا تقارن، لكن إيمان الفلسطنيين بالقضية وبالأرض والحرية أهم بكثير من إمكانات العالم في مجال التسليح.

ويؤكد أبو عرجة، أن الغزيين أظهروا للعالم مفاهيم كانت موجودة في الكتب فقط، فهي وليدة لحظة الألم والفقد، من مجتمع محاصر يعاني كل أنواع الظلم والطغيان والسرقة من كيان صهيوني مدمر، لكن الفلسطينيين أصحاب حق وأرض وكرامة وعقيدة، وكيف لهذا الشعب الذي يحارب ويقدم الأرواح فداء الوطن، وكيف أن هذا الشعب اليوم لا يحارب فقط العدوان الصهيوني، وإنما تكاتف حكومات عظمى بمالها ودعمها وتصويتها ضد الحق والإنسانية، رامية ما تحدثت عنه لسنين طويلة عن حق العيش والحياة والحرية وما كانت اليوم إلا شعارات تعرت أمام شعوب العالم.

ويضيف، أن هذه المقاومة أيقظت الشباب على السؤال والبحث عن الحقيقة وطبيعة التكوين ونوع الثقافة ونوع الخطر وأهمية الوجودية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فما يظهر اليوم تجد أن فلسطين بشعبها بإيمانهم وثقافتهم وكأنهم يعيشون على كوكب مختلف والعالم على كوكب آخر، فهذه الحرب أعادت مسارات الحياة وأولوية الأمور والوقوف مع النفس.

ويؤكد أن الإنسان العربي يبحث في التاريخ مستندا إلى الحاضر، وإعادة العزة لأمة تربت على العزة وحاولت الدول العظمى طمسها، لكن هيهات "باقون ما بقي الزيتون".







