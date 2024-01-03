العيسوي: الأردن لن يألوا جهدا لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شبابا من أصحاب المشاريع الريادية من مختلف محافظات المملكة.واستهل العيسوي اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بالتأكيد على مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف التام إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967,واستعرض مواقف وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعيه لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون للقتل والتنكيل.وأوضح أن جلالة الملك، ومنذ اليوم الأول للعدوان، يقوم بجهود كبيرة على مختلف الصعد والمستويات، لاستنهاض المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه ما تشهده غزة وأهلها من مجازر، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يوظف مكانته الدولية، من أجل التأثير على مواقف الدول المؤثرة في المجتمع الدولي، والتحرك الفوري لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الكافية.



وأكد أن الأردن، وانسجاما مع مواقفه التاريخية الراسخة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لن يألوا جهدا في سبيل دعمهم ومساندتهم، مبينا أن المساعدات الأردنية للأشقاء، وبتوجيهات ملكية، مستمرة.



ولفت، بهذا الصدد، إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والعلاجية، التي نفذها، بتوجيهات ملكية، نشامى القوات المسلحة الأردنية، لإمداد المستشفيات الميدانية في غزة بكل ما تحتاجه لضمان ديمومة تقديم الخدمات للأشقاء، إلى جانب إرسال مستشفى ميداني ثاني جديد إلى غزة، إضافة إلى مواصلة إرسال المساعدات جوا وبرا، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي باشرت في إرسال تلك المساعدات.



وأشار العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، من خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية، ونشر مقالات غي صحيفة واشنطن بوست واسعة الانتشار، لوضع الرأي العالمي في حقيقة معاناة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في عدوانها على غزة يعد انتهاكات للقوانين الدولية والأعراف ومنظومة حقوق الإنسان.



كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مبينا أن سموه أشرف مباشرة على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الجديد لجنوبي قطاع غزة، ومرافقة بعثة وكوادر المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعة سموه لعلميات إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.



وأشار إلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني الشجاعة، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.



وأكد أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تاريخية ومشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وسيبقى وفيا لأمته العربية والإسلامية، يواصل دوره التاريخي في الدفاع عن قضاياها العادلة في جميع المحافل.



وقال إن الأردن سيبقى عصيا على كل المؤامرات، التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، لافتا إلى أهمية دور الشباب الأردني في التصدي لهذه المؤامرات، والعمل على إبراز رسالة الأردن العروبية والإنسانية وإرثه التاريخي، ومواقفه الراسخة والدفاع عنها، في جميع المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن المركزية، ويشكل حلها العادل والشامل، مصلحة وطنية عليا، وأن الأردن بقيادته الهاشمية سيواصل الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في سيعهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وبين أن الأردن، سيستمر ومن منطلق الوصاية الهاشمية، في بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف في وجه أي محاولات، تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.



بدورهم، عبر المتحدثون من الشباب عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن التي لا تتغير ولا تتبدل، مهما تعاظمت التحديات، وجهود جلالة الملك المتواصلة والمستمرة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، والتخفيف من معاناتهم.



وأكدوا بأنهم، وجميع شباب الوطن، يقفون خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المساندة والداعمة لقضايا أمته، التي كانت دوما مصدر فخر للشباب ولجميع الأردنيين والعرب والمسلمين.



وثمنوا مواقف الأردن الشجاعة والواضحة لنصرة الأشقاء في غزة والوقوف إلى جانبهم في خضم ما يواجهونه من معاناة إنسانية وقتل وتدمير جراء العدوان السافر، والإجراءات التعسفية التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.



وأشاروا إلى أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، كان سباقا، كما هو دوما، في إسناد الأشقاء من خلال تقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية، إضافة إلى الحراك السياسي والدبلوماسي، الذي يقوده جلالة الملك دوليا وإقليميا، لوقف العدوان وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.



وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في إبراز وحشية العدوان الإسرائيلي من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، التي عبرت عنها خلال مقالها في صحيفة واشنطن بوست ومقابلاتها مع محطات تلفزة عالمية.



وأشادوا بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.



كما أعربوا عن اعتزازهم بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في واحدة من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.



واعتبروا أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، تجسد المواقف التاريخية الثابتة، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة وسعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقالوا إن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، لا يستطيع أحد المزاودة عليها أو التشكيك بها، وأن مواقفه تجاه ما يواجهه الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، سيخلدها التاريخ، لتضاف إلى سجل مواقفه التاريخية المشرفة.



وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، وأنهم يعون حجم التحديات والمؤمرات التي تحاك ضد الأردن، وسيقفون بالمرصاد لمن يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره والتشكيك بمواقفه الراسخة.



وعلى هامش اللقاء، استعرض الشباب قصص نجاحهم في تنفيذ مشاريعهم الريادية، والتي استلهموها من رؤى وتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، الداعمة للشباب وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة.



















