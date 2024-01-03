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ماذا خسرت إسرائيل بعدوانها على غزة؟

1/3/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي لن تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي حجم الخسائر التي منيت بها بسبب عدوانها على غزة، أو التي ستأتي تباعًا، وقد تستمر لسنوات طويلة، ولن يكون أقلها الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى جعل القضية الفلسطينية تعود إلى أولويات دول وشعوب كثيرة في العالم، ناهيك عن توعية الأجيال الجديدة في الوطن العربي وبالعالم بأهمية، وعدالة هذه القضية، وخلق أعداء جدد للكيان بطريقة لا يمكن أن توصف إلا بالجنونية، هذا إذا وضعنا جانبًا التغيرات العميقة في الداخل الإسرائيلي، وإشكاليات الشعور بعدم الأمان لدى الناس هناك، وزيادة نسبة الهجرة المعاكسة إلى أوروبا من قبل اليهود الإسرائيليين.
عاش الإسرائيليون خلال هذ العدوان فترة من الشلل النفسي والقلق والخوف المرضي، حيث زادت هجمات المقاومة الفلسطينية من مستوى الخوف وعدم الاستقرار لدى الناس هناك. هذا الشعور بعدم الأمان له تكلفة باهظة، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية استثمار مواردها بشكل متزايد في تعزيز الأمان، فالستار الحديدي الذي رافق دولة الاحتلال منذ اغتصابها لفلسطين تهاوى فجأةً، وإذا أدركنا أن هذا الكيان يختلف عن أي دولة في العالم في أنه قائم على نظرية الأمان الـمطلق، والتفوق الكبير على الجيران، والردع التام، وهذا يعني أن أي خلل يحصل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى خلخلة الدولة، وربما إنهائها بشكل أو بآخر، فكيف إذا تغيرت المعادلة على الأرض، وأصبح لدى الفلسطينيين قوة تهاجم، وتدافع، وتدك الـمدن الفلسطينية المغتصبة بالصواريخ، في هذه الحالة لن يشعر الإسرائيلي بالأمان، وسيودع حالة الاستقرار التي بدأ يشعر بها في السنوات الأخيرة.
تتوالى التقارير حول خسائر الكيان الصهيوني بسبب هذه الحرب، ومنها الخسائر الاقتصادية، فهناك من يقدر التكلفة المباشرة لرواتب جنود الاحتياط بـ 1.38 مليار دولار شهريًا، إضافة إلى أن هناك خطة لمساعدتهم بتكلفة سنوية 2.5 مليار دولار، إضافة إلى التكاليف المباشرة للذخائر المستخدمة، والأسلحة المدمرة – خاصة الدبابات-، ورغم الدعم غير المحدود من الولايات الـمتحدة وجهات أخرى لدولة الاحتلال، فإن هذه الخسائر لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت تظهر بقوة لا تخفى على أحد.
تسببت هذه الحرب بزيادة معدلات البطالة داخل دولة الاحتلال، فقد أشارت إحدى الإحصائيات أن عدد ((الباحثين عن عمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 332 ألفا، أي بزيادة نسبتها 47 % مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، وفق مكتب التشغيل التابع لمؤسسة التأمين الإسرائيلية))، ونتيجة لما تم ذكره، فإن هذا سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، وما يدلل على ذلك، ما جاء في وصف صحيفة يديعوت أحرونوت للاقتصاد الإسرائيلي بأنه: ((يختنق بسبب الحرب على غزة)).
وعلى صعيد الشيكل – العملة الإسرائيلية – فإنه فقد أعلى جزء من قيمته مقابل الدولار الأميركي، وقد شهد انخفاضًا إلى أدنى مستوى له خلال 8 سنوات، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 12 مليار دولار للحفاظ على قيمته، ومع ذلك بقي الخطر عليه كبيرًا، إضافة إلى تراجع البورصة في تل أبيب بنسب متفاوتة تصل إلى 8 % مع أول يوم تداول بعد طوفان الأقصى، وفوق ذلك إغلاق حقل غاز تمار، واستدعاء ما بين 300 ألف إلى 360 ألفا من الجنود الاحتياطين، وهذا يكلف الخزينة مبالغ هائلة، ويؤثر على إنتاجية القطاعات الـمختلفة، وهذا ما ظهر من خلال اعتراضات عدد كبير من أصحاب الشركات الصغيرة التي آلت إلى الانهيار، وعدم وجود أي دخل لديها سواء بسبب الاستدعاء للاحتياط، أو التداعيات الاقتصادية الأخرى، وفي قطاع السياحة يتوقع أن تكون الخسائر كبيرة، وفوق التصور.
ومن جانب آخر ساهمت الحرب الأخيرة على غزة، برفع مكانة القضية الفلسطينية لتصبح في صدارة الأخبار، والاهتمامات في العالم، كما أن هذه الحرب أدت إلى زيادة التأييد للفلسطينيين في العالم، ولأول مرة نجد معارضة كبيرة من يهود من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من الولايات الـمتحدة لما تقوم به دولة الاحتلال، ومن جانب آخر فإن تغيرًا كبيرًا طرأ على الرأي العام العالمي باتجاه معارضة هذه الحرب، وبتنا نسمع أصواتًا تطالب دولة الاحتلال بالكف عن التباكي، وربط أي فعل غير أخلاقي لها بأنه دفاع عن النفس، وعزو ذلك إلى الهولوكوست، وفي هذا الصدد تعالت الأصوات في أكثر من مكان لتصف ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه عمل نازي، ويشبه الهولوكوست.
ومن السهل أن يلاحظ أي متابع أن أكبر التغيرات في نظرة الناس إلى دولة الاحتلال تأتي من الشباب الغربي، والسبب هو تأثرهم بالسردية الـمختلفة التي تطرح من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الرواية الإسرائيلية التقليدية التي تقدم دولة الاحتلال على أنها الضحية، وواحة الديمقراطية والحرية في وسط عربي متوحش تعمل في ظل وجود رواية وسردية أخرى تبين وحشية الاحتلال، وقصفه للمستشفيات، وتسويته لأحياء كاملة بالأرض، وفوق ذلك قصف المستشفيات والـمدارس، ودور العبادة.
ومن الخسائر التي تعاني منها دولة الاحتلال بسبب عدوانها الغاشم على غزة، جيرانها، فقد بدأت الشكوك تراود ما يطلق عليه دول الاعتدال العربي بمطامع هذه الدولة التي لا تقف عند حدود فلسطين، بل بتنا نسمع، وبشكل صريح دعوات إلى إقامة إسرائيل الكبرى، ورأينا كيف عرضت خريطة تضم الأردن إلى ما يطلق عليه خريطة ((إسرائيل)) بوقاحة، ودون مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الأردن، بل إن بعض الـمشاركين في التحالف الحكومي اليميني يضيفون أراضي من السعودية إليها، وكامل سورية ولبنان، وأجزاء من العراق ومصر، وذلك كله على مرأى ومسمع من الجميع، ودون مراعاة هذه الدول، وإحراج حكوماتها أمام شعوبها.
أما الإسرائيليون، فيعانون صدمة كبيرة، أثرت على نفسية الغالبية منهم، فقد ورد في التقارير مغادرة ((عشرات الأطباء النفسيين في دولة الاحتلال إلى بريطانيا، وتزايد الإصابات بين الجنود)) وتشير تلك التقارير أيضًا إلى أن ((طوفان الأقصى سيضيف لمن يحتاجون إلى العلاج النفسي 300 ألف شخص جديد، أما من سيعودون من القتال في غزة، فلا يعرف حتى الآن عدد الذين سيعانون منهم من المشاكل النفسية)).
ما حصل في ((طوفان الأقصى)) ثم ما جرى من تداعيات حوله، أثبت أن وجود دولة الاحتلال غير طبيعي، فرغم مرور 75 عامًا على اغتصاب فلسطين، واستعمال كل أساليب الإبادة، والقتل، والتشريد، وتضييق المعيشة، وبناء الجيش الإسرائيلي الضخم، ودعم غالبية دول العالم له، وتمتع إسرائيل بدعم غير محدود من أقوى قوة في العالم – الولايات المتحدة الأميركية- وغيرها، فإن هذا لم يجلب الاستقرار لها، وكل يوم تثبت لنا وقائع صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، وقدراته الإبداعية في ابتكار أساليب مقاومة لا تخطر على بال بشر أن مستقبل إسرائيل هو ما يجب أن يدرس، أما الفلسطينيون فلديهم صبر، وإصرار، ومقاومة، ورفض كامل للاستسلام، وخلفهم أمّة كبيرة – 400 مليون عربي- وما يقرب من ملياري مسلم، ومئات الملايين من المتعاطفين من الإنسانيين في العالم كله، ومرور الوقت لن يكون في صالح ((إسرائيل)).
القصف والقتل ودفن الناس في غزة وهم أحياء، له عواقب وخيمة على الـمدى القريب والبعيد، فما حصل غير العرب، وسيغيرهم، ولا يعرف أحد شكل ما سيحصل في غالبية الدول العربية بعد هذه الصدمة، فقد بات العرب أكثر إيماناً بأنفسهم، وكفرا بالنفاق الغربي، بحيث أنه لن يتمكن بعد اليوم من تسويق سلعته التي أثبت أنها غير صالحة، وتستند إلى حق يراد به باطل، فأين الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ولماذا لا تطبق في حالة كانت إسرائيل هي التي تنتهكها؟.
قد تتعرض غالبية الدول العربية إلى هزات غير محمودة في الـمدى القريب والبعيد، لأن ما يحصل في غزة يجعل الناس في هذه الدول وخاصة الشباب يفكرون بطريقة مختلفة، وينتقدون حكوماتهم بقوة أكثر، ولا ندري كم ستصل نسبة إيمان الشعوب العربية بحكوماتها في ظل ما حصل ويحصل في غزة، ومن يراقب منصات التواصل الاجتماعي يلاحظ الغضب الشديد على العدو الإسرائيلي، والذي قد ينعكس – لا سمح الله – داخليًا في غالبية الدول العربية، ووقتها لا نعرف كيف ستكون طريقة تفريغ هذا الغضب، وانعكاس ذلك كله سيكون في الدرجة الأولى على استقرار، وأمن دولة الاحتلال.
إسرائيل هشة أكثر من أي وقت مضى، وقد نستيقظ يومًا على انهيار أكبر فيها أكثر مما نتصوره، بل وأعمق مما يتخيل أكثر العرب تفاؤلاً بالمستقبل.
لن يغفر العالم الحر – الآن أو لاحقًا- النازية التي قتلت عشرين ألف إنسان برئ في وقت قصير، وسوّت بالأرض مدنًا بأكملها، فسيرورة وصيروة التاريخ تقول لنا إن الغاصب منتهٍ لا محالة.

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