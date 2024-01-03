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الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام 2023

1/3/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت مجلة فوربس عن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 في قدرتهم على الاستدامة والدمج والنمو.
وجاء الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبدالوهاب الرواد ضمن القائمة التي ضمت 100 قائد اعمال من 22 جنسية مختلفة.
واعتمدت فوربس في اختيارها لأقوى الرؤساء التتفيذيين عدة معايير منها تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، وحجم الشركة التي يرأسها من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.
كما شملت المعايير إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها، اضافة الى خبرته في منصبه وخبراته العامة.
وبحسب فوربس، فقد تمكن 100 رئيس تنفيذي من تحقيق إيرادات مجمّعة تجاوزت تريليون دولار عام 2022، وبلغت قيمة الشركات التي يمثلونها ما يزيد على 5 تريليون دولار.
وتضم القائمة رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى في عدة مجالات منها قطاع النفط، والغاز، والتعدين، والمطارات، والبنوك، والانشاءات، والاتصالات والعقارات.

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