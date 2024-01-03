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46 عقد عمل جماعي خلال 2023 أبرزها في قطاعات المياه والزراعة

1/3/2024 11:33:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا.
وبين الزيود، في تصريح لـ"الغد"، أن أبرز القطاعات الموقعة كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت.
ويعرف قانون العمل الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الجماعي، بأنه "الاتفاقات المكتوبة المتعلقة بظروف العمل، وشروط الاستخدام التي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل، أو منظمة واحدة أو أكثر لأصحاب العمل من ناحية، ومنظمة واحدة أو أكثر ممثلة للعمال، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمات مع ممثلي العمال المنتخبين حسب الأصول".
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن الاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها خلال العام 2023 شملت شريحة واسعة من العاملين في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ومعظمها تم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، من دون الدخول في مراحل النزاع العمالي بين الطرفين.
وأشار المعايطة إلى أن عددا محدودا من الاتفاقيات الجماعية تم التوصل إليها من خلال مرحلة التوفيق، وواحدة فقط احتاجت إلى تدخل الوزير استنادا إلى ما ورد في الفصل الثاني عشر من قانون العمل حول تسوية النزاعات العمالية الجماعية.
وأضاف أن الاتفاقيات الجماعية هي إحدى الأدوات القانونية التي تملكها النقابات العمالية، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه، وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين سواء على مستوى قطاعي أو على مستوى المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يمنح العمال حقوقا إضافية ومزايا ومكتسبات، علاوة على ما نص عليه قانون العمل وورد في التشريعات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن العقود الجماعية هي بمثابة تكريس للشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمال ضمن مفهوم الحوار الاجتماعي، وهي ثمرة المفاوضة الجماعية التي تعطي الحق لممثلي العمال من النقابات بأن يفاوضوا باسم العمال ويدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي يخلق التوازن في علاقات العمل ويحمي مصالح الطرفين وحقوقهم، ويحافظ على عجلة الإنتاج ويحقق مزيدا من الإنتاجية.
وشدد المعايطة على أهمية الدور الذي تؤديه النقابات العمالية من خلال توقيع عقود العمل الجماعي، وأهميتها في تحسين شروط العمل والارتقاء بالظروف التي تحكمه وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وفق التشريعات المحلية والاتفاقات والمواثيق الدولية، داعيا أصحاب العمل إلى التعامل بإيجابية وروح المسؤولية الوطنية مع المطالب العمالية التي تتقدم بها النقابات العمالية وفق ما كفله القانون.
وأشار إلى أن اتحاد العمال يؤكد دائما أهمية العلاقة الودية بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ عليها سبيلا للنهوض بواقع العمال وتحقيق الأفضل لهم من خلال المفاوضات الجماعية المباشرة، مبينا أن العلاقات المتوترة بين الطرفين لا تخدم مصالح العمال ولها مخاطر على ديمومة عمل المنشآت الاقتصادية ما يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وفي دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن"، كشفت أن قوانين العمل "تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة الفردية منها، أما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة".
وبحسب الدراسة، فإن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى ان تلك الاتفاقيات "تضمنت حقوقا أصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الإجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة".
وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات "جرت عبر المفاوضات المباشرة بين أصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلتها الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر".
وأكدت أن عمليات التفاوض الجماعي في إطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل "غير فعالة"، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أي مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي.

MENAFN03012024000072011014ID1107682967

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