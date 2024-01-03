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753 ألف دينار زيادة موازنة دائرة الإفتاء للعام الحالي

1/3/2024 11:33:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- زادت الحكومة الموازنة السنوية المقدرة لدائرة الافتاء العام، 753 ألف دينار للعام الحالي بعد ان بلغت 2.780 مليون للعام الماضي لتصبح 3.533 مليون للعام الحالي.
وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام الحالي والمعاد تقديرها للعام الماضي، في مجموعة تعويضات العاملين التي تمت زيادتها بمبلغ 394 ألف، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، كما ظهرت الفروقات في مجموعة استخدام السلع والخدمات التي زيدت بمبلغ 131 ألفا، حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات وذلك لاستئجار مبنى جديد للدائرة بالإضافة لبندي الكهرباء والمحروقات.
أما النفقات الجارية الأخرى، فانخفضت بمبلغ 72 ألف، نتيجة نقل مخصصات بنود اجهزة والآلات ومعدات، والاثاث الى النفقات الرأسمالية، وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد رصد 300 ألف توزعت على المشاريع التالية: مشروع تطوير برامج الافتاء العام، دعم مشاريع وانشطة دائرة الافتاء/ محافظة العقبة.
وتعمل الدائرة على الارتقاء بصناعة الفتوى وتقديمها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وأتمتة وتطوير خدمات الإفتاء كانظمة إدارة الفتوى الإلكترونية، والطلاق، الاتصالات.
وتعمل على استحداث مكاتب افتاء جديدة، وترجمة ونشر الفتاوى الصادرة عن الدائرة باللغتين العربية والانجليزية، وتوسيع نظام إدارة الفتوى ليشمل جميع مكاتب الإفتاء، وتقليل خطوات المعاملة لتوفير الوقت والجهد والورق، وايجاد نظام قفز آلي يحقق العدالة بين المفتين وسرعة الرد على المستفتي لغاية 23 مستقبلا.
ومن مهام عمل الدائرة، تعزيز الخدمات المستحدثة العام الماضي لتشمل: (اسأل المفتي) عن طريق شراء روبوت واحد على الأقل، وتقديم خدمات الإفتاء في مركز الخدمات الحكومية الشامل (المقابلين، المطار) وترجمة (150) فتوى باللغة الإنجليزية على الأقل، وإضافة لغة أخرى.
وتعكف الدائرة على أرشفة وحفظ كافة فتاوى الطلاق والفتاوى المكتوبة الصادرة عن الدائرة إلكترونيا، ورفد مكتبة الدائرة بالكتب المرجعية الشرعية، وإنشاء مكتبة إلكترونية، تقديم المساقات التعليمية عبر منصة اجتهاد في العلوم الشرعية والفكرية المتخصصة.
وفي اطار الادارة والخدمات المساندة، تعمل الدائرة على دعم وتعزيز البحث العلمي الشرعي المحكم، تحكيم البحوث من أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، ودعم أعمال قسم المخطوطات وتحقيق التراث، وإصدار مجلة الإفتاء المحكمة عددين سنويا، والحصول على تصنيف دولي، الحصول على الاعتماد من الجامعات والتعليم العالي.
كما تعكف على اصدار كتاب علمي أو مخطوط سنويا، وتقديم خدمة الفتاوى لذوي الإعاقة، عقد اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة، وتقديمها على الموقع الإلكتروني للدائرة، والمساهمة بتقليل نسبة تلوث الهواء الناتج عن انبعاث عوادم المركبات وتوفير بيئة صحية ونموذجية، واستخدام الطاقة البديلة في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للدائرة، واستبدال مركبات الوقود الحالية بمركبات هجينة وكهربائية.
كما تعكف على تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية، والاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، اضافة لاصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة واعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور المهمة والقضايا المستجدة، فضلا عن تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.
ووفقا لخطة الدائرة، تعمل على بناء نموذج ثقافي وطني يستفيد من منجزات الآخر وينتج خطابا عصريا عقلانيا يؤمن بالحوار والتعددية وينبذ التعصب والانغلاق، وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية (الميثاق الوطني للنزاهة الوطنية)، وبناء ثقافة مؤسسية وبيئة عمل تعزز الالتزام والمساءلة.
ومن ابرز معيقات عمل الدائرة، محدودية المخصصات في موازنتها، وعدم إكتمال آلية الربط الإلكتروني مع شركاء الخدمة، اضافة الى تسرب الكفاءات من الدائرة،
ومحدودية الكادر الوظيفي.

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