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الشبكة الإسلامية للمياه: انخراط الشباب في مجالات المياه والطاقة والغذاء والبيئة

1/3/2024 11:33:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمّان– أطلقت الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، لبناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل، واستثمار الفرص المتاحة والمتخصصة، في سياق مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي.
ويأتي إطلاق المبادرة، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د. مشهور الرفاعي، وحضور مديرها التنفيذي د. مروان الرقاد، لمتابعة توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي الذي دعم من السفارة الهولندية في الأردن.
ودعا الشباب في الاجتماع الذي عقدته الشبكة بمناسبة إطلاق المبادرة، والتي ضمت 15 شابا ناشطا بيئياً من المحافظات، للخروج بتوصيات متخصصة، تدرج أثناء انعقاد أسبوع علمي مرتقب، يعقده المجلس الاعلى العام الحالي، بتخصيص أنشطة للشباب فيه.
من ناحيته، أعلن الرفاعي عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، وضرورة الخروج بتوصيات مميزة تختص بالأسبوع، بعنوان (WEFE Nexus)، كما سلّط الضوء على دور الشباب المؤهل في البحث والابتكار، مشيرا لتوافر فرص لاستثمارها وتحويلها الى
قصص نجاح وطنية.
وقال إن المركز الوطني للإبداع، قد يتبنى كثيرا من قصص الإبداع الخاص بالشباب، والتركيز على المشاريع الأردنية، موصيا بأهمية تنظيم يوم خاص بـ"المياه المحلية".
ولفت الى الحصول على موافقة مبدئية لنقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة التباحث بين الخبراء الأكاديميين والمؤسسات العلمية وأصحاب القرار، في وقت ترصد فيه فجوة في هذا الخصوص.
وتبنى المجتمعون مقترحا لتنظيم يوم محلي خاص بـ"الـمياه"، توافقاً مع اليوم العالمي للمياه، بمشاركة ناشطين شباب مختصّين في قطاع المياه والبيئة، مؤكدين ضرورة إجراء دراسة معمقة حول أوضاع المياه الراهنة في الأحواض المائية المشتركة، ضمن منطقة سد الوحدة المشترك بين الأردن وسورية، وصولا لنتائج تسهم بتقييم حالتها، خاصة بعد توتر الأوضاع السياسية في سورية، على أن تحول هذه الدراسة الى ورقة سياسات تقدم لصانعي القرار.
وقال الرقاد إنه من المخطط أن تجري بلورة المبادرة وبناء قدراتها، ورسم إستراتيجيتها على امتداد عام كامل، وصولاً لتشكيل مجلس للشباب وبدعم من الشبكة، مبينا أن مجتمع ممارسي المياه والغذاء والطاقة والبيئة والمؤسس ضمن الشبكة، يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب وسيدرج ذلك على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الإسلامية في منطقة البحر الأحمر، والذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.
وأضاف أن هناك فرصا أخرى عبر مبادرات تنسقها الشبكة، كمبادرة السلام الأزرق، التي يقوم جزء منها على تدريب وتأهيل الشباب في التفاوض، لافتا لدور الشبكة بتعزيز مفهوم دبلوماسية المياه، مشيرا الى أن الشبكة مولت تطوير حاضنة ابتكار زراعي، ودعمت ريادة الأعمال في المركز الوطني، والتي أنشئت على مساحة 600 م2، اذ يجري دعم الأفكار المبتكرة والريادية لتشكل مستقبلا مميزا للشباب.
وإيضاحاً لجهود الحكومة للتكيف مع التغير المناخي، أشار الرقاد إلى تبني أمانة عمان لمشروع تحويل فيضان عمّان، وسط البلد، إلى سد الكفرين، ببناء نفق تسير داخله المياه ضمن مسارات، بطول 850 م، مشيرا لقدرة المشروع على تأمين 6 ملايين م3 إضافية، يمكن استغلالها اقتصادياً أو تخزينها في سد الكفرين، وفق دراسات للشبكة اعدت في 2019.
وأضاف، أن مقترح هذا المشروع استغرق سنوات عديدة، ومضى ضمن خطى متسلسلة، بدءا من إجراء دراسة تحليلية للفيضانات المتكررة بالمنطقة، والتأكد من عدم نقل الضرر لمناطق أخرى وانتهاء بالموافقة على إنشائه، موضحا أن المشروع يحمل جدوى كبيرة في إطار "إنشاء مشاريع زراعية تنموية وسياحة بيئية في قرى غرب عمان بمنطقة البحاث ووادي الشتاء، وإعادة إحياء الينابيع والأنظمة البيئية في هذه المناطق"، لافتا الى أن التكلفة المقدرة للمشروع تقدر بـ15 مليون دينار، وهناك إمكانية استردادها من قيمة المياه المحولة خلال 3 إلى 4 أعوام.
وأكد في السياق ذاته، مساهمة مشروع تحويل الفيضان لتخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات المتوقعة شتاء، وحماية الحياة البشرية، والحد من الأضرار المنعكسة على البنية التحتية الواقعة في وسط البلد، وبالتالي الحؤول دون خسارة منطقة أثرية، تمثل التراث والتاريخ للعاصمة.
من جانبها، أكدت الباحثة الأردنية بجامعة فيينا بالنمسا د. رها العساف، أهمية التوسع في الاستفادة من المياه غير التقليدية، كالمياه المعالجة لأغراض الزراعة، باستغلال الحلول الطبيعية لرفع جودة المياه العادمة.
كما أشارت لضرورة النظر بتحويل جزء من مياه محطة الخربة السمرا باتجاه الشرق، والتوسع باستصلاح الأراضي باستخدام الطاقة الشمسية، لأن وادي الأردن سيستقبل كميات مياه معالجة ضخمة جدا في المستقبل، اذا ما جرى إعمار المناطق الجبلية المحاذية للأغوار.
وأكدت الناشطة أنوار النظامي، أهمية الإعلام والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي كأداة واسعة الانتشار والقبول، والسعي عبر مبادرة الصحافة البيئية التي أطلقتها برفقة خمس شابات، لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتمثيل الأردن في المحافل الدولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

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