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نقيب المحامين: نقود تحالفا دوليا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد - نفذت نقابة المحامين مسيرة، انطلقت من أمام قصر العدل في عمان، باتجاه مجمع النقابات المهنية، تنفيذا لقرار النقابة، وبالتزامن مع مسيرات ووقفات نفذتها نقابات المحامين العربية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب.
وارتدى المشاركون في المسيرة روب المحاماة، وهتفوا للمقاومة الفلسطينية في غزة وللشهيد القائد صالح العاروري، ولمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه، ولوقف العدوان وجرائم الاحتلال ضـد الشـعب الفلسطيني.
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود "نقف اليوم إلى جانب المحامين العرب في العواصم العربية مع الحق الفلسطيني العادل، ومقاومته الباسلة في صد العدوان الصهيوني الذي بدأ قبل 75 عاما، والى جانب طوفان الأقصى الذي بدأ في السابع من اكتوبر الماضي الذي أعاد الى الامة كبرياءها".
واضاف ابوعبود، في كلمة له خلال الوقفة امام مجمع النقابات، ان ما قامت به المقاومة وصمود شعبنا في غزة والضفة والقدس، أظهر أن الجيش الصهيوني نمر من ورق، وانه لولا أن هناك عالما منافقا يمده بالسلاح والدعم، لأصبح هذا الكيان في خبر كان.
وأشار الى انه برغم التحالف الظالم الذي تقوده اميركا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والدفاع عن كيانها الصهيوني، فإن المقاومة استطاعت خلال شهرين، إخراج أكثر من ثلاث فرق عسكرية عن الخدمة، وتكسرت على صخور غزة أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وتبعثرت كرامته تحت اقدام المقاومة وأطفال غزة، واصبحت بشائر النصر اقرب.
وقال ابوعبود، ان العدو الصهيوني عندما شعر بأن الهزيمة تلوح في الافق بدأ يروج للمرحلة الثالثة للحرب، وعاد إلى أصله وسياسة اغتيال القادة، ظنا منه أنه سيفت في عضد الشعب الفلسطيني، ونسي أن الفلسطينيين كلهم قيادة وقادة، مشددا على أن الجيش الصهيوني لم يسرح قواته، وان المقاومة اخرجته عن الخدمة وجعلته "منتهي الصلاحية".
ووجه التحية للاب والام الفلسطينيين اللذين يقدمان ابناءهما على مذبح الحرية، ولبطولات الشعب الفلسطيني التي أحيت روح الجهاد والمقاومة، واعادت التأكيد على عدالة القضية، حتى بدأ الحق الفلسطيني يأخذ مكانه على مساحة الكرة الأرضية.
واكد ابوعبود، أن العدو لا يفهم إلا لغة الحديد، وانه "لا يفل الحديد إلا الحديد"، وان نقابة المحامين ستبقى رمحا بيد الشعب الفلسطيني، وسهما بيد الاردن، ودرعا عربيا في وجه الاحتلال ومخططاته، لافتا الى انها تقود تحالفا دوليا لملاحقة الكيان على جرائمه، وطالب الاردن بالانضمام لدولة جنوب افريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه.
ودعا لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتقديم الدعم للمقاومة التي تدافع عن الشرف العربي، موضحا ان ما يميز الاردن، بأنه نذر نفسه للدفاع عن فلسطين، وان الموقف الرسمي ينسجم مع الموقف الشعبي، وان المطلوب المزيد.
وشدد على ضرورة تفعيل مقاومة التطبيع، واعتبر بأن قيام قلة قليلة بتزويد الكيان بالغذاء، يعتبر خيانه ومشاركة في المؤامرة، وان كل من يمارس التطبيع مع العدو خائن لدينه ووطنه وعرضه، فالشعب الاردني لم يطبع طيلة عقود، ولن يطبع، وهو بريء ممن طبع وخذل.
ودعا للتصدي لمخططات الكيان الصهيوني الذي ينظر للاردن على انه ليس وطنا بديلا بل وطن "اسرائيل"، وان الاردن قيادة وحكومة وشعبا في خندق واحد في التصدي لتلك المخططات ودعم الشعب الفلسطيني.

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