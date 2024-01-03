Thursday, 04 January 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعوات للحكومة لملاحقة جرائم الاحتلال

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - حث العشرات من النشطاء والحقوقيين وشخصيات سياسية عامة فاعلة، الحكومة على دعم دولة جنوب أفريقيا في شكواها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، والمتضمنة توجيه تهمة ارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورفع هؤلاء النشطاء والساسة عريضة "التماس" أول من أمس إلى رئاسة الوزراء عبر البريد وفق ما أكدت الناشطة جمانة عبد العزيز لـ"الغد"، دعوا فيها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لدعم موقف جنوب أفريقيا، بوصف الأردن من الأطراف الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وبحسب عريضة الالتماس التي وصلت "الغد" نسخة منها، فإنها تضم عشرات الشخصيات العامة والسياسية والمؤسسات الحقوقية ووزراء سابقين، من بينهم رئيس الوزراء السابق المهندس علي أبو الراغب، وعدد من الوزراء السابقون، بينهم إبراهيم سيف وخالد الإيراني وريم أبو حسان وطالب الرفاعي وماري قعوار ومها الخطيب وهالة لطوف ووسام الربضي، إضافة إلى عدد من النواب الحاليين والسابقين من بينهم مصلح الطراونة وقيس زيادين وديمة طهبوب والعين خالد رمضان والخبير في القانون الدولي د.أنيس قاسم وآخرون.
وتضم العريضة أيضا مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأردنية وشخصيات بارزة من داخل المجتمع الأردني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان وجمعيات الصحفيين والجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية.
وقدمت جنوب إفريقيا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، طلبا للمسجل المفوض في محكمة العدل الدولية، لإقامة دعوى ضد الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته للاتفاقية، استنادا إلى المادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بالنزاعات بين الأطراف المتعاقدة ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية.
وأشارت العريضة إلى أن التماس الموقعين عليها، جاء من منطلق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تمنح الدول الحق في التدخل كلما كان بناء اتفاقية متعددة الأطراف موضع تساؤل.
وذكرت العريضة أن "تدخل الحكومات الأخرى في المحكمة من شأنه أن يعزز إلى حد كبير القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وأن تدخل الحكومة الأردنية ودول أخرى سيساعدها على القيام بواجبها الأخلاقي لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت إن من المأمول أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا إلى فرض وقف العدوان الغاشم على غزة، مشيرة إلى أن النشطاء في بلدان أخرى بدأوا أيضًا في التعبئة للضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات في المحكمة.
وأشارت إلى أن 153 دولة على مستوى العالم، هي أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبحسب وثيقة العريضة، فإن هذه المبادرة التي تشارك فيها الحكومة بشكل مباشر في أعقاب عدد من "العواصف الرقمية" التي أطلقتها الحملة ضد الإبادة الجماعية في غزة، والتي قام بها الآلاف بحملة عبر الإنترنت للضغط على المنظمات الدولية الكبرى مثل أوكسفام وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، لاتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في غزة، والضغط فعلياً على الحكومات لاستدعاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ومن المؤسسات الموقعة على عريضة الالتماس، مركز العدل للمساعدة القانونية، واتحاد المرأة الأردنية، و"محامون بلا حدود"، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز وعي للتدريب، و"مسارات الأردنية"، ومنتدى بيت المقدس، ومؤسسة أهل ورواد التنمية وصداقة ومركز القدس للدراسات السياسية، وجمعية النساء العربيات وشبكة الإعلام المجتمعي، وغرفة صناعة عمان العربية لحماية الطبيعة، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وآخرون.

MENAFN03012024000072011014ID1107682963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث