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الأردن قدم ما لم تقدمه دول كبرى لحماية اللاجئين رغم إمكانياته المحدودة

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – لم يتغير موقف الأردن من قضايا اللاجئين، وما يترتب عليه من تبعات إنسانية واقتصادية وصحية وتعليمية واجتماعية وثقافية وسياسية، بحكم أنه من بين أكثر دول العالم، إيواء وحماية لهم. وقد تكرس في هذا النطاق نهج واضح للمملكة، إذ يرى سياسيون واقتصاديون، بأنّ الأردن وصل حد الإشباع في هذه الملف، وقدم ما لم تقدمه دول كبرى لحماية اللاجئين، في ظل إمكانياته المحدودة. ولم يعد يستطيع تحمّل المزيد، في وقت يشكل فيه حجم اللاجئين، أكثر من ثلث السكان.
وفي هذا السياق، يتبدى وضوح الرؤية الأردنية في هذا الملف، الذي لم يعد يحتمل أي مداورات، تضاعف من أعبائه، فالأردن وفق سياسيين واقتصاديين، يستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ، نيابة عن المجتمع الدولي، الذي يدير له ظهره، متجاهلا جهوده المستمرة تجاه اللاجئين الذين يحتاجون لحماية شاملة، وموارد ترفد عيشهم وعناية صحية، وتعليم وعمل، وما الى ذلك من مقتضيات الحياة الضرورية.
وهو ما أكد السياسيون عليه لـ"الغد"، من ان الأردن بات يتحمل أعباء كبيرة جدا جراء اللاجئين، ما يلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد الوطني، الى جانب استنزاف موارده وموازنته، وكل ذلك ينعكس على الأردنيين واللاجئين على حد سواء.
ولعل تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في عمّان مؤخرا، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتي بين فيها، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية أو التسبب بنزوحهم، تفضي الى أزمة في دول الجوار، ومن ثم تفاقم قضيتهم، ومعاناتهم ومعاناة الجوار أيضا.
لذا فإن جلالة الملك، يشدد على رفضه لأي خطوة من شأنها أن تؤدي لتهجير الفلسطينيين، لأنها ستصعد من الصراع في المنطقة، وتوسعه، ما يدفع إلى تدفق اللاجئين من الضفة الغربية إلى داخل الحدود الأردنية، وهو ما يرفضه الأردن، رفضا حازماً، ويعتبر ذلك "خطا أحمر" من شأنه أن يصفّي القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د. جواد العناني، قال إنّ جلال الملك في خطابه الأخير للأمم المتحدة، ركز على موضوع اللاجئين من 3 محاور، هي ما تسببه من مجاعات وفقر وتفاوت في الدخل على مستوى العالم، والبيئة والحروب.
وقال العناني، إنّ الأردن يستضيف لاجئين من عدّة دول، ولم يعد لديه القدرة على استيعاب المزيد، لا من حيث الموارد الطبيعية، ولا من حيث التمويل المالي، خصوصا وأنّ المانحين من المجتمع الدولي، بات لديهم أولويات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانيّة.
وأكد أنّ الأردن لن يستقبل مزيداً من اللاجئين، مشيرا الى أنّ التهديد بتهجير الفلسطينيين اليوم بعد الحرب على غزّة، هو بمنزلة إعلان حرب على الأردن، خصوصا وأنّ اسرائيل تنطلق من رؤية الزعيم الصهيوني المتطرف جابوتنسكي، الذي كان ينادي ببناء جدار حديدي، يعجز السكان العرب المحليون عن هدمه، وهذا الجدار بالنسبة للكيان الصهيوني هو الأردن.
ويرى العناني أنّ هذه الرؤية الصهيونية، تشكل خطراً ليس على القضيّة الفلسطينية حسب، بل وعلى الأردن، واصفاً ذلك بأنّه "مخطط رهيب" ضد المملكة، ويهدد أمنها وسلامتها، كما أنّ له بعدين؛ إقليميا ودوليا، يتمثل بزيادة القتل والفقر والجوع على مستوى العالم، وخلق مزيد من اللاجئين والنازحين.
وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، قال إنّ ملف اللاجئين يعتبر اليوم من أكبر التحديات التي يواجهها وسيواجهها الأردن مستقبلاً، فحجم اللاجئين كبير ويرتّب علينا أعباء كبيرة، اقتصاديّة وسياسيّة وأمنيّة، سيما مع استمرار تراجع الدعم الدولي.
وأضاف المومني، أنّ الأردن معني بتوظيف أدواته المتاحة كافة، لضمان استمرار دعم اللاجئين، واتخاذ التدابير بمنع قدوم المزيد منهم، في ضوء السلوك الصهيوني الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة، قال إنّ ملف اللاجئين عالمياً، لم يعد أولويّة، وبالتالي فإنّ المساعدات التي كانت توجه للاجئين، وتحديداً للسوريين تراجعت حتى قبل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ما يعني أنّ اللجوء كان وما يزال يشكل عبئا كبيرا على الأردن.
ويرى المدادحة أنّ احتماليّة خروج الفلسطينيين من غزة كلاجئين إلى دول الجوار ضعيف، خصوصا وأنّ الشواهد من هناك تكشف عن أنهم ما يزالون متمسكين بالبقاء فوق أرضهم، وفي حال جرى تهجيرهم، فسيكون التهجير باتجاه مصر، أما التهجير من الضفّة الغربية باتجاه الأردن، فهو هدف إسرائيلي مزمن، وبعيد المدى.
وكانت الأمم المتحدة كشفت في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام 2024، أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، بينما يوجد 730 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، يحتاجون لدعم مماثل، وهي تعترف بأن 80.5 % منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة كجميع اللاجئين غير السوريين، وهي أيضا، تعتبر الأردن "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، برغم أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 التي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين".
وذكرت أنه ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة للوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لكورونا.
وكان جلالة الملك، أكد الشهر الماضي في كلمة له في المنتدى العالمي للاجئين، على أن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، وأنه "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، لكن الأردنيين "يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".
وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تمول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إلا بـ507 ملايين دولار من أصل 2.2 مليار دولار، هي متطلبات التمويل في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين؛ أي بنسبة 22.3 %، بينما لم تتجاوز نسبة التمويل للعام الماضي 33.4 %.
وحتى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام الحالي، لم يتجاوز تمويل احتياجاتها 34 % من أصل حجم الاحتياجات الكلي والمقدر بـ968.7 مليون دولار، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.
يشار هنا إلى أن تقارير لمؤسسات دولية أكدت العبء الكبير الذي يشكله اللجوء على الاقتصاد الأردني، فيما كان برنامج الغذاء العالمي أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".
كما أكد في تقاريره الصادرة مؤخرا، أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".

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