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جبر الضرر.. فرصة للغزيين لرفع دعوات أمام القضاء الدولي ضد الكيان

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - لا اختلاف على أن العدوان الحالي على غزة بحسب أصوات حقوقيي العالم، لا تشبه أي حديث أو اتفاقية تتحدث عن حقوق الإنسان، ولا اختلاف على أن الخروقات التي تطال غزة وأهلها ومساكنها خرقت كل الحقوق، بدءاً بالحق في الحياة وانتهاء بالعدالة الاجتماعية والإنسانية.
لكن، هذا لا يعني فقدان الأمل، بأن يأتي يوم ينظر فيه للغزيين كغيرهم من باقي البشر، بحيث تطبق الثوابث المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان، ولعل هذا الأمل، قد يتبلور في مبدأ "جبر الضرر" الذي تحدث عنه القانون الدولي الإنساني والمتعلق بتعويض ضحايا الحروب.
وفكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حديثة نسبيا في القانون الدولي، وهي جزء من حق الوصول لسبل الانتصاف القضائية الذي اعترف به القانون الدولي لضحايا الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثلما جاء في قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحديداً القاعدة 150 التي تنص على أن "تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات".
كما وتعد فكرة تعويض ضحايا حقوق الإنسان- أي تلك التي تخالف القانون الدولي الإنساني- حديثة الولادة، تسعى للوصول إلى سبل الإنصاف، أكان عبر القضاء الدولي مثل محكمة لاهاي الدولية، أو عبر القضاء المحلي كما هو مدرج في القوانين المدنية للدول، ومنها الأردن.
المادة (150) عرفت مفهوم جبر الضرر، بأنه "يسعى لتحقيق الاعتراف بالأذى الذي تعرّض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتها"، ومن هنا، أطلق برنامج يسمى "العدالة التعويضية"، يتبع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية الملتزمة بالقانون الدولي الإنساني.
الخبير في القانون الدولي د. محمد الموسى في حديثه لـ"الغد"، أوضح أن هناك فرصتين يمكن اقتناصهما لتحقيق جبر الضرر وتعويض ضحايا القطاع: الأولى، إذ يحق لفلسطين أن تطالب دوليا بتعويض الضحايا، استنادا إلى نظرية الحماية الدبلوماسية التي تمكنها تحميل الكيان الصهيوني التعويض عن الخسائر التي أوقعها على غزة.
أما الثانية، وفق الموسى، فيتيح القانون الدولي للغزيين الحق برفع قضايا على الكيان لجبر الضرر عن الخسائر التي وقعت بهم بعدة طرق، كرفع دعاوى في المحاكم الصهيونية، تطبيقا لقاعدة الحصانة القضائية للدول، لأن الدول لا يجوز أن تقاضى الا في محاكمها، مشيرا إلى أن هناك تطورات في القانون الدولي وهي أن بعض الدول تستقبل مثل هذا النوع من القضايا في محاكمها.
ونوه الموسى في ختام حديثه، إلى أن هناك حاجة لوضع استراتيجية محكمة يبنى عليها منذ الآن، تتبناها فلسطين كدولة، وجهات حقوقية لرفع وعي الفلسطينيين في غزة، فضلاً عن مبادرات عربية لمحامين، لتضافر جهودهم في تحقيق مبدأ جبر الضرر للغزيين، لافتاً إلى أن الأمر ليس مستحيلاً.
وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود د. صدام العزام، أنه ومن ضمن الخيارات التي يجب العمل عليها إقليميا ودوليا، هو تطوير تصورات لإعادة الإعمار وتعويض ضحايا القطاع وأهالي الشهداء، وهذا يحتاج لسيناريوهات عمل، يفضل ان تتبناها الأمم المتحدة، فلا بد أن تشكل تحالفات دولية لوضع تصور كامل وجمع حجم الأضرار التي طالت القطاع، تحضيرا لمشروع قرار يقدم للأمم المتحدة، حتى ينتزع قرار تحت ولايتها.
وأضاف العزام، إلى أن حجم الضرر في غزة يتفاقم يوميا، وهناك شلل في البنية التحتية، مؤكدا أن غياب تفعيل مفهوم جبر الضرر على غزة، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية الضغط بهذا الاتجاه، حتى يتحقق ولو جزء بسيط من الإنصاف والعدالة بحق أهالي غزة.

MENAFN03012024000072011014ID1107682961

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