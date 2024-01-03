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ترجيح إعلان نتائج تكميلية التوجيهي منتصف الشهر المقبل

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم د. محمد شحادة إعلان نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في النصف الاول من الشهر المقبل.
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصولها من مديريات التربية والتعليم للإدارة، ضمن مراحل تسبق وضعها على القارئ الضوئي.
واضاف أن لجان تصحيح الدورة التكميلية في الوزارة فرغت من تصحيح إجابات المشتركين في مبحث التربية الاسلامية الذي تقدم اليه الطلبة في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وتم الانتهاء من تصحيحة عبر الية القارئ الضوئي ليصار، بعدها البدء بالعمليات الفنية الاخرى متمثلة بالمطابقة والتفتيش والتدقيق، لافتا الى ان عمليات التصحيح لبقية المباحث ما تزال مستمرة.
وأوضح، إن طواقم العمل الإداري والفني في الإدارة، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة. وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت شحادة إلى أن دفاتر الإجابة، تمر في مراحل تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تزيد على 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37 مركزا، وعدد المصححين أكثر من 8 آلاف، بينما بلغ عدد الطلبة المشتركين نحو 81614.

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