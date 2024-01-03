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اغتيال العاروري.. جنون الكيان بالبحث عن نصر يبقي المنطقة تحت خطر الاشتعال

1/3/2024 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان - لم يكن مستغربا اغتيال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس، صالح العاروري عن طريق طيران الاحتلال الصهيوني، ذلك أن قادة الكيان الصهيوني المحتل، سبق وأن أعلنوا في الفترات الماضية، عن أوامر لملاحقة قادة حماس في الداخل والخارج لاغتيالهم، فضلا عن أن الأمر حدث بالفعل في مرات سابقة، كاغتيال مؤسس الحركة أحمد ياسين، ومن بعده عبد العزيز الرنتيسي وغيرهما.
لكن اللافت، هو حدوث عملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت، وهي عقر دار حزب الله، ما يعد اختراقا أمنيا كبيرا، ودفعا باتجاه إشعال المنطقة بنيران إسرائيلية تمتد من غزة إلى الضفة الغربية إلى الجنوب اللبناني وحتى العمق السوري، وذلك في ظل بحث إسرائيلي عن انتصار يجري تسويقه الى الرأي العام في الكيان، تحت وطأة العجز والإخفاق في تحقيق هدف من الأهداف المعلنة للحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد مرور نحو 3 أشهر على بدئها.
وبشأن سيناريوهات ما بعد اغتيال العاروري، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات لـ"الغد"، إن "الاحتلال ذاهب للتصعيد وليس للتهدئة، برغم أنه في بعض الأحيان يظهر عكس ذلك، لكنه يبحث عن أي نصر، وينظر إلى اغتيال العاروري بوصفه صيدا ثمينا، ليقول للرأي العام إن العملية العسكرية مستمرة وتستهدف كل قيادات حماس".
وتطرق شنيكات، إلى تركيبة حكومة الاحتلال، قائلا إنها "من اليمين المتطرف ومؤدلجة تبحث عن تصعيد، وليس في واردها أي تهدئة، خصوصا مع الحديث أيضا عن تهجير الغزيين بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة".
واعتبر أن هذا الاغتيال "يضع حزب الله أمام اختبار حقيقي، وأنه إذا لم يرد على العملية كما حدث سابقا عند اغتيال قائده البارز عماد مغنية، أو الأسير المحرر سمير القنطار، أو القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن إمدادات السلاح للحزب رضى موسوي، فإن ذلك يعني تسليمه بقواعد اشتباك جديدة يفرضها الكيان، ما يؤثر على مصداقيته ومكانته".
وقواعد الاشتباك الجديدة، قد تمتد وفق شنيكات، لتطال قيادات من حزب الله نفسه وفصائل أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يعيد لبنان إلى "الاغتيالات في الثمانينيات والتسعينيات"، ومتطرقا كذلك إلى أن "معظم العمليات التي تستهدف قادة حزب الله كانت خارج لبنان، لكن هذه المرة ليس في لبنان فقط بل في عقر داره بالضاحية الجنوبية".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت سياسة الاغتيالات الصهيونية، تُضعف المقاومة أو تهزها، أكد شنيكات أن التجربة التاريخية للمقاومة ومنها حماس، تثبت بأنها تعود بعد أي عملية اغتيال أقوى مما كانت عليه في السابق، لافتا إلى اغتيال قيادات عسكرية وسياسية في حماس، دون أن يؤثر ذلك سلبا على قوتها وصمودها.
ورأى أن اغتيال العاروري يتيح لحماس، وضع شروط جديدة إذا ما جرى المضي بصفقة تبادل أسرى جديدة، لافتا إلى أن الاستحقاقات ستتغير بعد عملية الاغتيال، وسترفع حماس الكلفة على الاحتلال في أي صفقة.
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد المصالحة، أن "سياسة الاغتيالات واحدة من الأدوات الإجرامية التى يتبعها الكيان منذ عقود ضد العديد من الشخصيات الفلسطينية في المقاومة أو المنظمات الفلسطينية المختلفة، حيث يرى الكيان أن كلفة هكذا جريمة ليست عالية باستخدام الطائرات المسيرة أو من قبل بعض العملاء المرتبطين بالموساد".
وأشار المصالحة خلال حديثه لـ"الغد"، إلى أن "رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، كان ألمح أكثر من مرة إلى نية الكيان بالقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، فيما يتوقع بأن ترد المقاومة في فلسطين أو لبنان".
ومن وجهة نظره، فإن "تلك الجريمة النكراء، تمت بعلم الإدارة الأميركية والرئيس بايدن قبيل وقوعها"، لافتا إلى أن اغتيال العاروري، يعتبر بالنسبة للكيان ولنتنياهو، إنجازا بعد أن استعصى عليه وعلى جيشه تحقيق انتصارات، وتنفيذ الأهداف التي يكرر ذكرها بين حين وآخر منذ انطلاق العدوان البربري على غزة، فهو في حالة عجز تام عن تحقيق أي من أهدافه، والكيان يتجه لمثل هذه الأعمال لتسجل انتصارات وهمية على المقاومة، بعيدا عن المعارك الميدانية المباشرة بين أبطال المقاومة وجنودها الجبناء".
أما المحلل السياسي د. محمد القطاطشة، فيرى أن "الكيان لا يجد ما يردعه في ظل حرص نتنياهو على توسيع دائرة الصراع، سعيا لبقائه على رأس حكومته في الحكومة"، فتقوم بما يفتح الباب واسعا لاشتعال جبهات عدة منها العراق واليمن.
وقلل القطاطشة، من أهمية الموقف والدور الأميركي تجاه السلوك الصهيوني في المنطقة على الأقل خلال هذه الفترة التي قال إنه وفي علم السياسة، يوصف البيت الأبيض فيها بـ"البطة العرجاء"، موضحا أنها "فترة تسبق انتخابات الرئاسة الأميركية، ولا يتم فيها اتخاذ قرارات مهمة سلبا أو إيجابا".
واستبعد أن يكون إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الكيان والتي كانت مقررة اليوم، مرتبطا باغتيال العاروري، لافتا إلى أن دعم واشنطن للكيان سيستمر ولن تستطيع الولايات المتحدة كبح جماحه فيما يتعلق بإدارته للصراع.
وبشأن حزب الله، اعتبر القطاطشة أن حدوث اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت، مؤشر كبير ورسالة ردع للكيان موجهة لحزب الله وتضعه على المحك، فيما سيبدو الردع وقد تحقق بالفعل ما لم يرد الحزب على الحادثة، وينفذ تهديدات كان أطلقها أمين عام الحزب حسن نصر الله بشأن أي محاولة اغتيال داخل لبنان.

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