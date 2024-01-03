غالانت: لدينا القدرة على العمل في أكثر من جبهة

غالانت: لدينا القدرة على العمل في أكثر من جبهة
التاريخ
1/3/2024 11:33:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لديها القدرة على العمل في أكثر من جبهة وهو أمر مهم، وفق تعبيره.
في الوقت نفسه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة لمواقع عسكرية قرب حدود لبنان إن الجيش "على جاهزية عالية بالشمال، ولكننا نركز حاليا على قتال حماس".-(وكالات)
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