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غالانت: لدينا القدرة على العمل في أكثر من جبهة

1/3/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لديها القدرة على العمل في أكثر من جبهة وهو أمر مهم، وفق تعبيره.
في الوقت نفسه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة لمواقع عسكرية قرب حدود لبنان إن الجيش "على جاهزية عالية بالشمال، ولكننا نركز حاليا على قتال حماس".-(وكالات)

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