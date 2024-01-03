كيربي: نتقبل فكرة استمرار وجود حماس

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، ان لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس ونتقبل فكرة أن الحركة ستظل موجودة.

واشار كيربي انه لا نريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة.

واضاف ان حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة.

وأكد ان محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية.

واشار ان سنعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

وقال ان الرئيس بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وبين "ليست لدينا أي مؤشرات على تورط إسرائيل في الانفجار الأخير في إيران".

وأكد ان لم تكن لدينا أي علاقة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي وقع في بيروت.