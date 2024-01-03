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حداد وطني اليوم.. الرئيس الإيراني: سننتقم من منفذي الهجوم الإرهابي

1/3/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طهران- تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس، "بالانتقام حتما ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان".
وقضى نحو 211 شخصا حتى الساعات الأولى من مساء أمس في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.
وأعلنت إيران اليوم حدادا وطنيا بعد سقوط عدد كبير من القتلى، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 170 في الهجمات التي استهدفت مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني.
وقال محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني إن "دماء طاهرة للأبرياء من شعبنا أريقت في كرمان على يد عملاء الكيان الصهيوني وداعميه".
وصرح رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "الوضع الآن في كرمان طبيعي،
وتحت سيطرة القوات الأمنية".
وتوعد وزير الداخلية أيضا بأن "الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقاً، وفي أقرب وقت".
وإلى ذلك، صرح رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان".
وكان سليماني مهندس الأنشطة العسكرية الإقليمية لإيران، وينظر إليه على أنه رمز وطني بين مؤيدي الحكومة الدينية في إيران، نقلا عن "أسوشييتد برس".
كما ساعد في تأمين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن تحولت احتجاجات الربيع العربي ضده عام 2011 إلى حرب أهلية، ثم إقليمية، لا تزال مشتعلة حتى اليوم.
لم يكن سليماني معروفًا نسبيا في إيران حتى الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وقد زادت شعبية سليماني وغموضه، بعد أن دعا المسؤولون الأميركيون إلى قتله بسبب مساعدته في تسليح المسلحين بالقنابل التي تزرع على الطرق والتي قتلت وشوهت القوات الأميركية.
وبعد عقد ونصف من ذلك، أصبح سليماني القائد الأكثر شهرة في ساحة المعركة في إيران، متجاهلا الدعوات لدخول السياسة الإيرانية، ولكنه أصبح قوياً بنفس قوة قيادتها المدنية، إن لم يكن أكثر.
في نهاية المطاف، أدت غارة بطائرة مسيرة شنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى مقتل الجنرال، وذلك في سياق الحوادث المتصاعدة التي أعقبت انسحاب أميركا الأحادي الجانب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية في عام 2018.
وفي جنازة سليماني عام 2020، وقع تدافع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله إن "الانفجارين في كرمان نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بُعد".
وفي وقت سابق، قالت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة"، في حين نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسمّه أن انفجاري كرمان "هجوم إرهابي".
وأظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر، وهم يعالجون الجرحى في موقع الانفجار.
وقال رئيس الهلال الأحمر في إقليم كرمان، رضا فلاح، للتلفزيون الرسمي إن "فرق الاستجابة السريعة لدينا تقوم بإجلاء المصابين.. لكن هناك موجات من الحشود تسد الطرق".
كما تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتعازي إلى الشعب الإيراني في ضحايا هجمات كرمان.
وقال أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "لقد شعرنا بحزن عميق إزاء الهجمات الإرهابية الدنيئة التي وقعت بمحافظة كرمان الإيرانية".
ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان، جنوب شرق البلاد، أن الانفجارين كانا "هجوما إرهابيا".
وأشارت وكالة "إرنا" إلى أن "المستشفيات في كرمان في حالة استنفار واستعداد لنقل الإصابات الخطرة إلى طهران".
ونشرت وكالة "مهر" للأنباء مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف الأشخاص إحياء لذكرى سليماني.-(وكالات)

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