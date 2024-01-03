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رفع دعو ى ضد الاحتلال بمحكمة العدل.. هل هناك جدوى؟

1/3/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبوظبي- معركة قانونية يبدو أنها تنتظر الاحتلال في محكمة العدل الدولية.. فالكيان الصهيوني قرر، حسب بعض مسؤوليه، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الصهاينة من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضا عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني.
ويرى خبراء أن سبب رفع بريتوريا الدعوى أمام محكمة العدل هو رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان سابقا إدانة الاحتلال.
وبسبب محدودية ولاية محكمة العدل الدولية، فإن جنوب أفريقيا استندت في رفع الدعوة على معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.
إذ أن يكون اختصاص محكمة العدل الدولية ذات صفة إلزامية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.
وبغض النظر عن سير الإجراءات والموقف الذي ستتخذه المحكمة في مرحلة لاحقة، فإن خبراء يؤكدون أن تحرك جنوب أفريقيا يواجه تحديات قد تمنع من تحقيق أهدافه، من أبرزها غياب آلية فعلية لتنفيذ الأحكام وأيضا اتخاذ الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة مواقف مساندة للاحتلال.
خطوة استثنائية
يقول أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية، الدكتور نهاد خنفر: تتمتع المحكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة في فحص الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف أن تقديم جنوب أفريقيا دعوى تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى العديد من الأدلة والحقائق تم إرفاقها في ملحقات الدعوى.
مبينا أنه على إسرائيل كدولة احتلال متهمة بجرائم الإبادة والحرب إثبات عكس ما نسب إليه أمام محكمة العدل الدولية.
وباستطاعة محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها الدولة المشتكى عليها بوقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تقدم على المزيد من الجرائم.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يعجز أمام الحقائق والقرائن الموجودة على أرض الميدان نفي أو طمس حقيقة ارتكابه هذه التهمة الموجهة إليه.
وتم تقديم التعريف الأول للإبادة الجماعية بواسطة محامٍ يهودي من بولندا في عام 1944، ويدعى رافائيل ليمكين نتيجة ممارسات الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون ضد المجتمعات اليهودية في أوروبا.
وما ندد به رافائيل ليمكين يقوم به الصهاينة اليوم ضد الشعب الفلسطيني بشكل علني.
وأشار إلى أن لمحكمة العدل الدولية أجهزتها التنفيذية والصلاحيات في تعيين محققين من الأمم المتحدة إلى جانب الاعتماد على التقارير المقدمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى الشاهدة على عمليات الإبادة الجماعية.
وأكد أن الاحتلال مارس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حادثة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من خلال فرض حصار على القطاع.
كما أن استمرار فرض الحصار لفترة طويلة والتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية للجماعة عمداً يمكن اعتباره عملية إبادة جماعية وفقًا للتعريف القانوني.
وبين أن التحدي الحقيقي الذي قد تواجهه المحكمة الدولية هو قرار مجلس الأمن الذي يقرر استخدام حق النقض من خلاله والذي قد تستخدمه الولايات المتحدة.
وستشكل هذه الإدانة الأولى للاحتلال نقطة البداية، وستفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية التي ستقام من قبل أعضاء في الأمم المتحدة الذين يعارضون الإبادة الجماعية.
وتُنفذ الفظائع وجرائم الإبادة الجماعية لخدمة الأهداف الشخصية لنتنياهو، والذي يقود إسرائيل بأكملها نحو الهلاك، وهو من أراد هذه الحرب ضد
قطاع غزة.-(وكالات)

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