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نزوح تحت القصف.. الاحتلال يواصل نهج الأحزمة النارية في غزة

1/3/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- شهدت غزة، امس، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، فيما يوشك العدوان في القطاع على إتمام شهره الثالث، بينما العنوان الأبرز هو المعاناة الإنسانية والأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف الصهيوني، والنزوح ونقص الطعام والشراب والإمدادات الطبية.
وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف على قطاع غزة إلى 22313 شهيدا منذ اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 128 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر امس، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.
واستشهد ثلاثة اشخاص، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.
واستشهد طفل، جراء قصفت قوات الاحتلال مدخل مدرسة في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.
كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.
فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.
ووصل، جثامين 4 شهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تمكن طواقم الهلال الأحمر من دخول مدينة حمد.
كما، وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.
واستهدفت غارات جوية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.
هذا ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق.
كما نددت الصحة العالمية بالقصف الذي استهدف مقراً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً هذا القصف بأنه "غير مقبول".
وقالت المنظمة إن الكثير من النازحين بمستشفى الأمل بخان يونس والبالغ عددهم 14 ألفا، غادروا المستشفى جراء الضربات، ومن تبقوا يعتزمون الرحيل.
وفي الضفة الغربية، اشتبك مقاومون فلسطينيون امس مع قوات الاحتلال، وأعطبوا إحدى آلياتها خلال اقتحامها مخيمين في طولكرم ضمن اقتحامات واسعة، في حين تحدث جيش الإحتلال عن اكتشاف نفق قرب مدينة الخليل.
وبدأت الاقتحامات الجديدة ليلا، وشملت -بالإضافة إلى مخيمي طولكرم ومخيم نور شمس– كلا من نابلس وقلقيلية والخليل والقدس المحتلة.
ونفذت قوات الاحتلال في إطار هذه العمليات اعتقالات جديدة استهدفت عشرات الفلسطينيين.
وانسحبت قوات الاحتلال من بعض المناطق التي اقتحمتها، لكنها ظلت موجودة في مناطق أخرى حتى ظهر أمس.
وتواصلت الاشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم طولكرم، الذي شهد في الساعات الماضية انفجارات ومواجهات مسلحة عنيفة.
ونشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو توثق استهداف جرافة صهيونية بعبوة ناسفة وسحب قوات الاحتلال آليةً عسكرية تضررت خلال المواجهات.
كما أظهرت صور قيام قوات الاحتلال بتجريف شوارع وتخريب البنية التحتية في المخيم.
وفي وقت سابق امس، أعلن جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم منطقةً عسكرية مغلقة، وفرض حظر التجوال فيه بعد أن نشر قناصة واستعان بجرافات وطائرات مسيرة.
ودمرت جرافات الاحتلال شوارع مخيم نور شمس، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على تجمع للصحفيين في المخيم.
وفي شمالي الضفة أيضا، أعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة قلقيلية بعد انسحابها منها فجر امس، وسيرت دورياتها في أرجاء المدينة وسط إطلاق نار، كما حاصرت حي كفر سابا، ودهمت عددا من منازل السكان.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال نابلس من محورها الغربي، وانتشرت في أكثر من موقع في المدينة. وبالتزامن، اقتحمت قوات صهيونية منطقة ضاحية البلدية في مدينة الخليل بعيد اقتحامها مدينة دورا جنوب القريبة واعتقال فلسطينيين ومداهمة عدد من المنازل فيها.
وفي الخليل أيضا شملت عمليات الاقتحام مخيم العروب شمال الخليل وسط مواجهات مسلحة عنيفة تخللها إلقاء عبوات متفجرة تجاه الوحدات المتوغلة.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة جبل المكبر، تزامنا مع تنفيذ هدم منزل لأحد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة، مما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف. على صعيد آخر، قال جيش الإحتلال إنه عثر على نفق يذكّر بأنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في منطقة ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.-(وكالات)

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