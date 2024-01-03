المملكة المتحدة ترفض أي اقتراح لتهجير أهالي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت المملكة المتحدة، رفضها أي اقتراح لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، الليلة، إن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح لتهجير الفلسطينيين خارج غزة.
وشدد على أن "غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا"، مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الهجرة إلى خارجها".
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا الاثنين إلى عودة المستعمرين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان وإلى "تشجيع" المواطنين الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
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