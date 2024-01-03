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المملكة المتحدة ترفض أي اقتراح لتهجير أهالي غزة

1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت المملكة المتحدة، رفضها أي اقتراح لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، الليلة، إن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح لتهجير الفلسطينيين خارج غزة.
وشدد على أن "غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية تقام مستقبلا"، مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الهجرة إلى خارجها".
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا الاثنين إلى عودة المستعمرين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان وإلى "تشجيع" المواطنين الفلسطينيين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

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