تطورات اليوم الـ90 من طوفان الأقصى

MENAFN - Alghad Newspaper) دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ90، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 21978 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و57697 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 500 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:





قصف إسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس



مسؤول أمريكي: آموس هوكشتاين مستشار بايدن البارز سيزور إسرائيل في وقت قريب ربما غداً الخميس



أ ف ب نقلاً عن مسؤول أمريكي: اغتيال العاروري تمّ بغارة إسرائيلية





بوريل يندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين دعيا لتهجير الفلسطينيين من غزة: "عمليات التهجير القسري انتهاك خطير للقانون الدولي"





البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" في غزة





إعلام فلسطيني: قصف مدفعي يستهدف مناطق في شمال قطاع غزة





الخارجية الأمريكية: واشنطن "قلقة للغاية" من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل العاروري





الخارجية الأمريكية: واشنطن لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية





إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة في محاور التوغل الإسرائيلي بخانيونس جنوب قطاع غزة





المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن مستعدون لكل الجبهات



المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في خانيونس مستمرة وستستغرق وقتاً





رئيس الأركان الإسرائيلي يقول على حدود لبنان إن جاهزية قواته هناك "في ذروتها" وإن "الحرب تخلق فرصة لتغيير الوضع"