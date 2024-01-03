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البيت الأبيض: حماس منظمون كقوات عسكرية ولديها قدرات كبيرة

1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إن "حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة"، غير أن "واشنطن تؤمن أن الجيش الإسرائيلي قادر على تقويض قدرة الحركة على شن هجمات داخل إسرائيل"، بحسب زعمه.
وأضاف كيربي، أن واشنطن "لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس"، مستدركا: "نتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة".
وأوضح أن "أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية".
وأشار كيربي، إلى أن "محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية".
وأكد أن بلاده "ستعمل على الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الشرق الأوسط، حتى لا تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس".

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