البيت الأبيض: حماس منظمون كقوات عسكرية ولديها قدرات كبيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إن "حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة"، غير أن "واشنطن تؤمن أن الجيش الإسرائيلي قادر على تقويض قدرة الحركة على شن هجمات داخل إسرائيل"، بحسب زعمه.
وأضاف كيربي، أن واشنطن "لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس"، مستدركا: "نتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة".
وأوضح أن "أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية".
وأشار كيربي، إلى أن "محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية".
وأكد أن بلاده "ستعمل على الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الشرق الأوسط، حتى لا تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس".
MENAFN03012024000072011014ID1107682950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.