إعلام عبري: تسريح 90 جنديا إسرائيليا بسبب مشاكل نفسية

إعلام عبري: تسريح 90 جنديا إسرائيليا بسبب مشاكل نفسية
التاريخ
1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة هآرتس العبرية إنه تم تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب على غزة.
وأضافت "1600 جندي إسرائيلي عانوا من صدمات الحرب وأعراض التوتر".
وبينت بأنه هنالك 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية.
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