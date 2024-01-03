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إعلام عبري: تسريح 90 جنديا إسرائيليا بسبب مشاكل نفسية

1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة هآرتس العبرية إنه تم تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب على غزة.

وأضافت "1600 جندي إسرائيلي عانوا من صدمات الحرب وأعراض التوتر".
وبينت بأنه هنالك 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية.

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