14 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين غرب خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان الاحتلال قصف كذلك جوار مجمع ناصر الطبي في المدينة.
وتحاول قوات الاحتلال منذ أسابيع عزل خان يونس عن بقية القطاع لكنها تواجه مقاومة شرسة، وهو ما دفعها للضغط في أماكن أخرى أملا في أن تسحب المقاومة جزءا من قواتها في الجنوب والدفع بها إلى نقاط اشتباك أخرى.
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