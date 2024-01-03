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14 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين غرب خان يونس

1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان الاحتلال قصف كذلك جوار مجمع ناصر الطبي في المدينة.
وتحاول قوات الاحتلال منذ أسابيع عزل خان يونس عن بقية القطاع لكنها تواجه مقاومة شرسة، وهو ما دفعها للضغط في أماكن أخرى أملا في أن تسحب المقاومة جزءا من قواتها في الجنوب والدفع بها إلى نقاط اشتباك أخرى.

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