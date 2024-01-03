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خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

1/3/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثلاثة أشهر من العدوان على غزة، ثلاثة أشهر والمقاومة الفلسطينية تتصدي للكيان الصهيوني وتكبده الخسائر الأكبر في تاريخه عسكريا واقتصاديا، فهذه الحرب الغاشمة بدأت تأخذ منحنى أكثر ضراوة وقسوة على الكيان فالتفاصيل والمعطيات والأطراف أصبحت تتغير شيئا فشيئا وبشكل يجعل نهاية الحرب قريبة.
فأطراف المعادلة بدأت بالتغير وهذا ما يشكل هاجسا مرعبا للكيان الصهيوني، فلو قرأنا المشهد العام منذ أيام قليلة لشاهدنا أن تحركات جيش الاحتلال أصبحت واقعا على أرض المعركة، فهو يحاول قدر المستطاع عدم نقل الحرب إلى الضفة الغربية والتركيز على قطاع غزة.
التخوف الصهيوني من الانفجار داخل الضفة الغربية جعله بين متقدم ومتأخر فتارة يدخل المدن والقرى الفلسطينية وتارة ينسحب منها، فتكون حالة الكر والفر كما تسمى متواجدة بحذر شديد وذلك نتيجة تخوف الكيان من انتفاضة تقضي عليه وتنهي المعركة لصالح المقاومة الإسلامية ((حماس))، والتي هي بالأصل أصبحت تشكل له كابوسا حقيقيا يريد الخروج منه بأي طريقة كانت.
فالأصوات في الضفة الغربية بدأت تعلو وتحركات المقاومين فيها شتت تركيز العدو الصهيوني داخل قطاع غزة، وهو ما دفع جيش الكيان لضرب مواقع جديدة في المنطقة بشكل عام، كريف دمشق والجنوب اللبناني لتوسيع رقعة الحرب لطلب المزيد من الدعم الأميركي والغربي لبقائه صامدا أكبر فترة ممكنة، كون الأمور خرجت عن السيطرة عسكريا واقتصاديا بالنسبة له.
فالخسائر المادية والمعنوية للكيان والضغوط الخارجية بالفعل جعلت الكيان الصهيوني يفكر في وقف الحرب لشح الدعم وتخفيف حجم الخسائر التي لم يعد لديه القدرة على تحملها وأفشلت مخططه في الاستمرار لوقت أطول كما كان يأمل، إضافة الى فشله في تحقيق الأهداف التي نشبت من أجلها الحرب وهي القضاء على حماس وتطهير القطاع من المقاومين.
فالانسحاب الإستراتيجي الذي يسعى إليه الكيان اليوم سيكون على شكل سحب بعض القوات الصهيونية جزئيا من قطاع غزة، بشكل تدريجي لتتحول معظمها إلى عمليات مركزة ضد المقاومة حماس لتخفيف الأعباء الاقتصادية والضغوطات الدولية، إضافة إلى رفض عودة الغزيين إلى شمال القطاع بحجة وجود المقاومة ((حماس))، لإنجاح خطة التهجير بعد الفشل الذي لحق بهم عسكريا خلال الفترة الماضية، وتبرير الانسحاب من داخل القطاع في غزة للرأي العام في الأراضي المحتلة.
ومن ثم إعلان خطة لتقسيم القطاع في غزة وتوزيع المناطق عشائريا تحت الغطاء والإشراف الدولي وهو ما يعتبر خطة خبيثة سيفشل بها كما فشل في دخوله عسكريا.
هذه الخطة الخبيثة ستفشل كما فشل الدخول العسكري للكيان إلى داخل القطاع ووجد نفسه أمام صخرة تكسرت عليه أمواج القصف والتدمير الصاروخي الغاشم والهمجي الذي شنه الكيان على أبناء فلسطين الصامدين في قطاع غزة.

MENAFN03012024000072011014ID1107682946

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