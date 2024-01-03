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الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

1/3/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مطلع ديسمبر الماضي بثت هيئة البث العام الإسرائيلية ما تناقلته غالبية الوكالات والصحف تسجيلا بصوت رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي ( شاباك) رونين بار، وفي التسجيل يتحدث المسؤول المخابراتي الأول في إسرائيل بوضوح عن تفعيل "سياسة الاغتيالات" والملاحقة في كل مكان، في تفعيل مباشر لبروتوكول "ميونيخ" الذي نفذته الأجهزة السرية الإسرائيلية وعبر قوات خاصة لها في العالم "كان يقودها إيهود باراك في تلك الفترة" وقامت فيها بتصفية قيادات فلسطينية كان لها علاقة مباشرة بعملية أولمبياد ميونيخ عام 1972.
رونين بار توعد حركة حماس بالملاحقة في "كل مكان" حسب قوله، والقضاء على قياداتها حتى لو استغرق الأمر سنوات، حسب التسجيل بصوته.
لم يخف رونين بار ما يراه بالتغطية الشرعية لتلك الممارسة التي تنتهك بالضرورة سيادات دول العالم، بقوله في ذات التسجيل إن "مجلس الوزراء هو الذي حدد هذا الهدف، وهو القضاء على حماس" وأضاف "هذه ميونيخ الخاصة بنا" وحدد بنص كلامه أنهم سيفعلون ذلك في كل مكان، في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي تركيا وفي قطر".
وفي حديثه قال أيضا".. نحن نستخلص العبر من الأحداث وننقلها لجبهات أخرى، ليس فقط إلى قطاع غزة".
كانت عملية ميونيخ عملية نوعية غير مسبوقة ومؤذية لإسرائيل وقد جرت فيها تصفية كافة الفريق الأولمبي الإسرائيلي المحتجز لدى منفذي العملية التي صدمت العالم، واستهدفت فريقا رياضيا إسرائيليا في فعاليات الأولمبياد واحتجازهم في القرية الأولمبية ثم تم قتلهم جميعا، كان الرد الإسرائيلي عليها بقطع رأس الأفعى، كما تورد الوثائق الإسرائيلية، بعد ان وصلوا إلى قناعة بأن تصفية كل الجماعة مستحيلة، فإن الهدف بتصفية كافة قياداتها مما يشتت الحركة وهذا فعلا ما حصل.
اللافت حينها أن العمليات كانت سرية جدا، ولم تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، وغولدا مائير لم تعلن عن مباركة علنية لتلك الممارسات التي انتهكت سيادات دول عديدة في العالم، غير استباحة لبنان المعتادة.
هذه المرة، لا تتردد الحكومة الإسرائيلية ببث مباركتها للتصفيات بل والإعلان عن انتهاك مسبق لسيادات الدول منها ما قامت بتسميته "وهو إعلان حرب فعلي" ومنها لم تسمه لكنها ستكون مسؤولة عنه.
نقل الأزمة لجبهات أخرى، هذه تحديدا سياسة نتنياهو بترحيل أزماته، خصوصا ان الاغتيال تم في لحظة حرجة يضيق فيها الخناق دوليا ومحليا على رقبة حكومة نتنياهو وعليه شخصيا، كان لا بد من استعراض بطولي واهم من هذا النوع ليخرج الرجل أمام الرأي العام لديه بصورة مختلفة ولو قليلا.
(ومن الضروري اليوم أن نذكر بمحاولة اغتيال القيادي الحمساوي خالد مشعل عام 1995 في عمان وقد أنقذت الدولة الأردنية حياته وأجبرت حكومة نتنياهو على الإفراج عن مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين رحمه الله).
من هنا، ليس مفاجئا كثيرا الآن اغتيال القائد في حركة حماس صالح العاروري وقيادات أخرى معه في بيروت، لهدف ترحيل الأزمة عبر توسيعها إقليميا، وربما عالميا.
هناك دول معلن عنها في القائمة التي تحدث عنها رئيس شاباك..
وهناك تطور نوعي في تلك الحرب وتمدد أفقي وعمودي سيشمل ردود فعل توسع امتداداتها خطير ومجهول.
هو إرهاب نوعي جديد بأسلحة نوعية جديدة، والمساءلة الدولية صارت واجبة بل حيوية لأمن العالم كله هذه المرة، وأول خطوة في سبيل تعميل صاعق الانفجار الوشيك هو وقف إطلاق النار.. ولو بالقوة الدولية، لأن لا أحد "ولا عاصمة" آمنة بعد ذلك الجنون إن تم إفلاته.

MENAFN03012024000072011014ID1107682945

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