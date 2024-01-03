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ميليشيا المخدرات الأردنية

1/3/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الوصف الحقيقي لما يجري على حدودنا الشمالية يجب أن يكون واضحا للجميع في الداخل، إنها محاولة سياسية لإحداث خاصرة ضعيفة في الحدود الشمالية وفتح الباب لسهولة مرور المخدرات والسلاح وربما المقاتلين، والغاية محاولة صناعة فوضى سياسية وأمنية في الأردن ليضاف إلى قائمة نفوذ الحرس الثوري.
الخطوة الأولى صناعة ميليشيات أردنية قوامها تجار المخدرات الذين يقومون على استقبال المخدرات في الأردن وتوزيعها في الأردن والمنطقة.
الأسلحة التي كان يحملها رجال التهريب ومن معهم من ميليشيات مسلحة كانت جزءا من تسليح رجال العصابة الأردنيين ومقدمة لتشكيل ميليشيات مسلحة من تجار المخدرات، ومنهم من أطلقوا النار على رجال الجيش خلال الاشتباكات الأخيرة من داخل الأراضي الأردنية، ميليشيات ولاؤها مصالحها وأرباحها في المراحل الأولى وتملك قوة عسكرية وأسلحة أكثر من أسلحة التجار والمهربين من قاذفات وصواريخ وسيارات مفخخة مثل التي كانت مع ميليشيات المهربين في آخر مواجهة مع الجيش.
ميليشيات التهريب عالية التجهيز مطلوبة لأمرين: الأول، لتحقيق القدرة على إنجاز عمليات التهريب إلى الأردن ومواجهة الجيش، والأمر الثاني القدرة على التهريب من الأردن إلى دول الجوار العربية في الخليج.
لكن من يقومون على هذه العمليات لديهم أهداف سياسية وأمنية في الأردن مثل إيجاد خاصرة ضعيفة أمنيا وعسكريا في حدود الأردن، أي مناطق يمكن من خلالها تطوير الأهداف من ميليشيات مخدرات إلى ميليشيات أخرى ليس بالضرورة أن تكون طائفية مثل من يريد صناعتها وتوجيهها، المهم أن تكون لديها مصالح تتفق مع مصالح من يدير الأمر، وقد شهدنا في العراق علاقات وثيقة بين القاعدة وإيران ثم بين داعش وإيران إلى درجة تسهيل مهمة داعش لإقامة "دولة الخلافة" على أرض الموصل ونتذكر سرعة اختفاء الجيش العراقي آنذاك وكانت التسهيلات أيضا في الرقة الجزء الآخر من دولة الخلافة.
وهناك تجربة تجري خلال السنوات الأخيرة في الجنوب السوري لإنشاء ميليشيات من أهل المنطقة موالية لميليشيات إيرانية، واستغلال الوضع المعيشي للناس في هذا المجال، وهذا النموذج من الممكن أن تعمل التنظيمات الطائفية على تكراره في ساحات أخرى، أي تجنيد على قاعدة التهريب والمخدرات أو تجنيد لغايات الفوضى الأمنية والسياسية، وهذا إما بدافع الحصول على المال أو تحت شعارات قضية فلسطين والمقاومة، لكن الهدف إدخال الأردن إلى بوابة الفوضى الأمنية والسياسية.
وربما من يدرك معطيات الساحات العربية يعلم أن استغلال قضية فلسطين مدخل تجيده إيران وغيرها، وليس من الصعب إيجاد علاقات مع جهات تحت هذا العنوان لكن ما يجمعها هو النوايا السيئة للأردن والأردنيين.
ونتذكر الاشتباكات الأخيرة بين الجيش وميليشيات التهريب كيف ذهب البعض من داخل الأردن وخارجه وبدوافع الموقف السلبي من الأردن إلى إطلاق افتراءات؛ بأن ما كان مع المهربين سلاح يريدون تهريبه لفلسطين ونسي هؤلاء أن هذه الحملات على الأردن منذ سنوات، وأنها عصابات تريد الأذى بالأردن وإغراق المنطقة بالمخدرات، وان هذه الجهات التي تدير الميليشيات لديها القدرة على تهريب السلاح إلى فلسطين من الجولان وجنوب لبنان وهو تحت سيطرتهما لكن القصة ليست فلسطين.
ما أود قوله إن هذه الحادثة تعطينا مؤشرا على أن هناك من لديه الاستعداد وبدافع الحقد على الأردن أن يفعل أي شيء، وحتى رأينا قوى سياسية تعلق على كل حدث، لكنها صمتت ولم تعلن رفضها لاستهداف الأردن، وبعضها تحت النقد تحدثت بعد أيام.
مؤكد أن الدولة تحاول إدارة الملف أمنيا وسياسيا إضافة إلى الأداء القوي من الجيش، وأن الأردن لا يفضل الحديث الصاخب سياسيا ويحاول إيجاد حلول، لكن الأمر يستدعي أن يعلم الأردنيون أن هناك جهدا منظما، المخدرات إحدى أدواته، لكنه مخطط سياسي وأمني، وأن المطلوب استقرار الأردن بالدرجة الأولى.

MENAFN03012024000072011014ID1107682944

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