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إدارة الدين

1/3/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يوجد تحدٍ واضح أمام الاقتصاد الوطني مثل معضلة المديونية التي تؤرق الجميع، سواء كانوا من الحكومة أو الشعب، فالكل يجمع على أنها هي الخطر الذي يجب أن تتصدى له الحكومة، وأن تكون على رأس أولويات الإصلاح المالي المنشود.
للأسف، بالأرقام المطلقة فإن أرقام المديونية العامة تنمو باستمرار دون توقف، والأمر لا يقتصر على الأقساط، وإنما أيضًا في فوائد الدين.
الحكومة خفضت الدين نظريًا باحتساب معادلة محاسبية موجهة للمانحين ومؤسسات التمويل الدولية، لتوفير مساحات مالية جديدة أمام إنفاقها المتزايد، فلجأت منذ عامين تقريبًا إلى احتساب الدين دون ديون صندوق أموال الضمان الاجتماعي التي تناهز 8.7 مليار دينار، ليصبح مجموع مديونيتها ما يزيد قليلًا على 32 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، علمًا أن الدين الحقيقي الذي تدفع الحكومة شهريًا أقساطه هو 41.157 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام، سواء كانت كنسبة أو كأرقام مطلقة، فهي مقلقة ودخلت في المراحل غير الآمنة اقتصاديًا.
العجز المالي للموازنة، بدلًا من أن تلجأ الحكومة لتخفيضه كأرقام مطلقة، لجأت الحكومة لوقف جديد له وهو ما يُسمى بالعجز الأولي، وهذا يعني عجز الموازنة مستثنى منه فوائد الدين التي ارتفعت من 1.703 مليار دينار في العام الماضي، إلى 1.98 مليار دينار مقدر للسنة الحالية، أي بزيادة تتجاوز الـ277 مليون دينار، أو ما نسبته 16.3 %، علمًا أن العجز المالي المجمع الذي تلتزم الخزينة الحكومية بسداده وهو عجز الموازنة المركزية مضافًا إليه عجز المؤسسات المستقلة هو 2.877 مليار دينار أو ما نسبته 18 % تقريبًا من النفقات العامة، وهي أيضًا أرقام مالية مرعبة بالنسبة لموازنة عامة تبلغ 12.3 مليار دينار.
هيكل الدين العام أيضًا يحتاج إلى وقفة صريحة؛ فالدين الخارجي يناهز 17.8 مليار دينار، والدين الداخلي حوالي 14 مليار دينار، ودين صندوق أموال الضمان الاجتماعي ما يزيد على 8.7 مليار دينار تقريبًا، وهي جميعها أرقام تقتضي من الجهات المعنية مراجعة حقيقية.
أقولها بصراحة لراسمي السيرة المالية، إنه لا يكفي اختراع وسائل لخفض المديونية نظريًا أمام المانحين، فهذه الإجراءات فتحت شهية الحكومة للاقتراض بعد تخفيض نسبة الدين أمام المانحين نتيجة عدم احتساب مديونية صندوق الضمان، فهذه كلها "اختراعات" مالية محاسبية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن الخزينة في نهاية المطاف ملتزمة بسداد التزاماتها الداخلية والخارجية دون نقصان، وتدفع للجميع في أوقات السداد دون تأخير.
وهذا يعني أن الإصلاح المالي الحقيقي يكون بمعالجة جذرية لملف إدارة الدين بشكل رشيد وواضح وشفاف، كما وعدت الحكومة بأكثر من مرة في إيقاف هذا النمو في الدين، ولا يكون الإيقاف بمعادلة محاسبية تستثني ديون البعض لاعتبارات خارجية، وعلى الحكومة أن تتذكر جيدًا أن عدم تقدم المملكة في تصنيف مؤسسات الائتمان الدولية واستقرارها منذ سنوات يعود إلى ملف الدين فقط لا غير.

MENAFN03012024000072011014ID1107682942

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