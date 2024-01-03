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الأرقام هي التي تتحدث

1/3/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نسمع كثيراً خصوصاً في الآونة الأخيرة مسؤولين في القطاع الخاص والعام يطلقون ارقاماً وتصريحات إما غير دقيقة أو غير واقعية أو حالمة!
الأرقام مهمة جداً، فمصطلحات كالقيمة والقياس والانتاج والانجاز، ما كان لها أن تكون ذات معنى لولا وجود الأرقام، والأرقام لا تكذب ولهذا وجدت دوائر كالإحصاءات العامة ومراكز الدراسات والتي من المفترض ان تكون مرجعية لنا قبل إطلاق الأرقام.
أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية أظهرت نموا للنصف الاول من عام 2023 بلغ 2.7 %، كما ان غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2023 وفعلاً حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 % مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو 2.7 %، ولكن مساهمته المباشرة في الاقتصاد عن طريق الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوز الـ6 %!
أما قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة بلغت 3.7 % وبمساهمة مقدارها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق 2.7 % كان من اقل القطاعات نمواً في 2023!
كما ان الرقم القياسي للانتاج الصناعي وهو مؤشر يقيس التغيرات النسبية ويعكس التطور الذي يطرأ على حجم الإنتاج من المواد والسلع انخفاض كميات الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 شهور!
سمعنا ارقاما بعيدة كل البعد عن هذه الأرقام، ويأتي البعض بأرقام لا تمت للواقع بصلة وهذا يضر كثيرا باقتصادنا وبرؤية التحديث الاقتصادي وينقل صورة غير صحيحة عن الاقتصاد ولا يخدم قطاعاتنا الانتاجية.
كما أن الأرقام غير الدقيقة لا تؤدي الى حلول ناجعة ولا تساهم في حل المعيقات الرئيسية التي تواجه بعض القطاعات.
نحن أصبحنا في عصر الأرقام والمؤشرات والإحصائيات، فهي أكثر وضوحاً ودقة ولا يجوز لأي شخص ان يتناقل الأرقام إلا بعد التأكد من صحتها.

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