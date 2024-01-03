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المغطس.. عدد الزوار الأعلى منذ افتتاحه

1/3/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان المغطس- لأول مرة منذ افتتاح موقع عماد السيد المسيح أمام الزوار العام 2002، تخطى عدد الزوار 213 ألف زائر، ليكون الموسم السياحي الأفضل للعام 2023 حتى الآن.
ويؤكد مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجیان، أن عدد زوار الموقع للعام 2023 يعد الأعلى تاريخيا منذ افتتاحه العام 2002، مبينا أن عدد الزوار بلغ 213649 زائرا، مقارنة بحوالي 156387 للعام 2022 بارتفاع نسبته 36.6 %.
ويشير إلى أن أعداد الزوار والحجاج أظهرت زيادة ملحوظة منذ بداية العام وحتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)، إذ بدأت الأعداد بالانخفاض إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع بدء أحداث غزة، لافتا إلى أن الزيادة في أعداد الزوار والحجاج شملت التذكرة الموحدة التي وصلت إلى 50783 زائرا، بارتفاع قارب من 50 % مقارنة بالعام 2022.
ويرى مكجيان، أن الأرقام التي سجلت العام المنصرم، تؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بموقع عماد السيد المسيح وانطلاقة جيدة للسياحة الدينية، عازيا ذلك إلى الجهود التشاركية التي بذلتها إدارة الموقع ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية في الترويج للموقع وتعزيز مكانتة على خريطة السياحة العالمية.
ويوضح مكجيان أن زوار الموقع يمثلون ما يزيد على 70 جنسية من مختلف دول العالم، ما يدل على الاهتمام المتزايد بزيارة الموقع من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن 90 % من إجمالي عدد الزوار من الجنسيات الأجنبية، خصوصا من أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى الزوار من الدول العربية والأردن.
وكانت اليونسكو قد أدرجت الموقع على لائحة التراث العالمي، كواحد من أقدس المواقع المسيحية في العالم وأنه ذو قيمة دينية عالمية عالية، لكونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان، ويمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية ما تزال قائمة في الموقع حتى اليوم.
ويأمل مدير عام الهيئة أن تواصل أعداد الزوار ارتفاعها مع بداية العام الجديد للوصول إلى أرقام أعلى، خصوصا إذا عادت الأوضاع الأمنية في المنطقة إلى الاستقرار الذي سيسهم في عودة حركة السياحة الأجنبية للمنطقة إلى سابق عهدها، مؤكدا أن إدارة الموقع تعمل جاهدة على النهوض بالخدمات المقدمة للزوار والحجاج بشكل مستمر.
ويبين مكجيان، أن إدارة الموقع تعكف حاليا على تكثيف استعداداتها لاستقبال الحجاج والزوار الذين سيشاركون في احتفالات عيد الغطاس والحج المسيحي الشهر الحالي.

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