Thursday, 04 January 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد: إسناد طرق زراعية للبلديات.. هل يؤجل تعبيدها لإشعار آخر؟

1/3/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي اربد - سيضطر مواطنون في مناطق مختلفة بمحافظة اربد إلى الانتظار لسنوات من أجل فتح وتعبيد شوارع تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلديات، بعد أن أعفى قرار لمجلس الوزراء وزارة الأشغال من مسؤولية فتح وتعبيد الطرق التي تقل سعتها عن 20 مترا وأوكلها للبلديات.
في المقابل فإن إيكال مسؤولية فتح وتعبيد هذه الطرق الى البلديات التي تعاني أوضاعا مالية صعبة، قد يعني تأجيل فتحها إلى إشعار آخر.
وحسب مواطنين، فإن البلديات في الوقت الحالي عاجزة عن تعبيد وفتح الشوارع داخل التنظيم في ظل ما تعانيه من وضع مالي صعب، مؤكدين أن إيكال هذه المسؤولية للبلديات سيزيد من معاناتهم في الحصول على الخدمات.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021، بأن مسؤولية فتح وتعبيد الطرق الخدمية التي ترسم وتصدق خارج حدود التنظيم وضمن حدود البلدية وتقل سعة الشارع فيها عن (20) مترا، تقع على نفقة المستثمر أو المالك في تلك الأراضي وهي من مسؤولية البلديات.
ويطالب فؤاد التميمي، بتعبيد طريق يخدم المئات من دونمات الاراضي في منطقة هام غرب إربد وهي أراضي مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى وجود العديد من المنازل السكنية والمزارع، لافتا إلى أن البلدية اكتفت بفتح الطريق ووضع مادة البيس كوروس، ويحتاج حاليا إلى تعبيد بالخلطة الإسفلتية وخصوصا أنه يتحول في فصل إلى الشتاء الى برك مائية يصعب على المركبات والمواطنين السير فيه.
وينسحب هذا الواقع على غالبية بلديات محافظة اربد، اذ ينتظر العديد من السكان ان يتم فتح وتعبيد طرق تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلديات.
يقول محمد الشياب إن طريقا في منطقة الصريح لا يتجاوز طوله كيلو مترا واحدا، تم فتحه منذ 15 عاما وينتظر تعبيده بالخلطة الإسفلتية، مؤكدا أن الطريق حيوي ويخدم العديد من المنازل والأراضي الزراعية.
ويطالب الشياب بضرورة وضع الطريق على سلم أولويات مجلس المحافظة، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء من حيث تعبيد الطرق خارج التنظيم على نفقة المواطن، مؤكدا أن المواطن يقوم بدفع ما يترتب عليه من عوائد تعبيد في حال تم تعبيد الشارع.
وأشار المواطن أحمد دراوشة إلى أن هناك طريقا في منطقة زمال في لواء الكورة تم ترسيمه لغايات الخدمات بسعة 16 مترا ومصادق عليها من مجلس التنظيم الأعلى، لافتا إلى أن الطريق أصبح من اختصاص البلدية، وهو ما يعني الانتظار ربما لسنوات لحين تعبيده في ظل ما تعانيه البلديات من أوضاع مالية صعبة.
وتمنى أن تعاد مسؤولية هذه الطرق إلى وزارة الأشغال من خلال رصد مخصصات مالية من موازنة مجلس المحافظة، مطالبا في الوقت ذاته بإدخال الأحواض خارج التنظيم إلى سعة التنظيم حتى تتمكن البلديات من فتحها وتعبيدها.
بدوره، يوضح رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة وفيما يخص قضية مسؤولية تعبيد الطرق خارج التنظيم والتي تعاني منها غالبية البلديات في المحافظة، أن الشوارع المنظمة والمصادق عليها بشكل نهائي يتم فتحها وتعبيدها حسب الأولويات، لافتا إلى أنه تم إدراج العديد من شوارع غرب اربد داخل وخارج التنظيم ضمن موازنة البلدية للعام الحالي وبقيمة 400 ألف دينار.
وأشار إلى أنه ومع وجود ما نسبته 50 % من أراضي غرب إربد خارج التنظيم فإن البلدية بحاجة إلى ملايين الدنانير من أجل فتح الشوارع التي تقع خارج التنظيم، مؤكدا أن البلدية في الوقت الحالي تعطي الأولوية للشوارع داخل التنظيم وإعادة تأهيل الشوارع الموجودة في ظل اهترائها وحاجتها إلى ملايين الدنانير من أجل تأهيلها.
وأكد البطاينة أن وزارة الإدارة المحلية اشترطت على البلديات في حال عزمها تعبيد شوارع خارج التنظيم موافقة الوزير، وأن يخدم الشارع ما لا يقل عن 10 منازل، إضافة إلى أن فتح الشوارع رتب على أصحاب الأراضي عوائد تعبيد بنسبة 50 % بعد أن كانت في السابق 100 %.
وأوضح البطاينة أن البلدية وللتسهيل على المواطنين للوصول إلى أراضيهم ومنازلهم قامت بفتح الشوارع التي تقع خارج التنظيم من خلال آليات البلدية، وتم وضع مادة البيس كوروس كإجراء مؤقت، كما تم إدراج العديد من الطرق خارج التنظيم على سلم الأولويات لتنفيذها في المرحلة المقبلة.
وكان الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة قال إن نطاق اختصاص الوزارة في تنفيذ وصيانة الطرق حددتها مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001 والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات.
وبين المحارمة أن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، حيث تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود البلدية في نطاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه.
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021 الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية إضافة الى الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 مترا.
وقال إن الطريق يعد نافذا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقا دوليا، ويحدد باعتماد من وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.
وشدد على أن عدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمستندة إلى الاستشارات القانونية اللازمة لا يعفي تلك البلديات من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.

MENAFN03012024000072011014ID1107682935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث